Le prénom Sandrine passe de 20 840 naissances en 1971 à 5 en 2025

Le prénom féminin Sandrine, autrefois très populaire en France, n'a été donné qu'à 5 bébées filles en 2025. Retour sur ce déclin générationnel spectaculaire.

Le prénom féminin Sandrine est passé d'une popularité écrasante à une quasi-disparition totale en l'espace de plus d'un demi-siècle. En 1971, ce prénom d'origine grecque a été donné à 20 840 petites filles en France, marquant profondément une génération entière. Soixante-quatre années plus tard, en 2025, la tendance s'est inversée radicalement avec seulement 5 nouvelles attributions enregistrées. Cette chute vertigineuse illustre la rapidité avec laquelle les préférences des familles françaises évoluent au fil du temps.

Étymologie et origine historique du nom

Sandrine est un prénom féminin de huit lettres dont l'origine remonte directement à la Grèce antique. Il dérive du nom masculin Alexandros, composé des éléments grecs alexein et aner. Ces racines renvoient respectivement à l'idée de protéger et à celle d'homme, donnant ainsi au prénom sa signification littérale de celle qui protège les hommes. Cette parenté étymologique avec le prénom Alexandre lui confère une histoire longue et ancrée dans la mythologie et la tradition.

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Le nom possède également des références historiques et religieuses significatives qui ont contribué à sa renommée passée. Sainte Sandrine, martyrisée à Rome en 138, fait partie des références historiques citées pour ce prénom. Son héritage spirituel et sa sonorité familière ont longtemps participé à son identité auprès des parents français, bien que cette image traditionnelle soit désormais moins déterminante dans les choix de nommages.

Un pic de popularité concentré dans les années 1970

Les chiffres officiels révèlent l'intensité exceptionnelle de l'engouement pour Sandrine durant une période spécifique. Depuis 1947, 240 175 filles ont été prénommées Sandrine en France selon les données disponibles. Les années 1970 concentrent à elles seules 61 % des attributions recensées sur cette longue période. Cette concentration massive fait de cette décennie l'ère dorée du prénom, où il résonnait aussi bien dans les maternités que dans les cours de récréation.

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Après son apogée en 1971, le prénom a connu un déclin progressif mais constant sur les décennies suivantes. Aujourd'hui, les femmes portant ce prénom ont en moyenne 52 ans, ce qui illustre son ancrage générationnel très précis. Le prénom n'est plus associé à la jeunesse moderne mais reste fortement lié à la mémoire collective des familles françaises nées au siècle dernier.

Stagnation critique et absence de retour sur cinq ans

La période récente confirme l'effondrement des naissances prénommées Sandrine sans aucune signe de reprise. Depuis cinq ans, la courbe ne montre pourtant aucun rebond notable malgré les variations annuelles. En 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, seules cinq naissances ont été enregistrées chaque année. Cette stabilité à un niveau extrêmement bas indique une tendance structurelle définitive et non un simple fléchissement conjoncturel.

Prenomeo indique donc une tendance stable, mais à un niveau devenu extrêmement faible pour un nom autrefois ubiquiste. Deux réalités sont presque impossibles à rapprocher quand on imagine les maternités d'hier et celles d'aujourd'hui. Aucun chiffre ne permet aujourd'hui d'annoncer un retour en force du prénom parmi les nouveaux-nés français contemporains.

Impact culturel et personnalités associées au prénom

Malgré sa rareté actuelle, Sandrine reste associé à plusieurs personnalités françaises célèbres qui ont maintenu sa visibilité publique. Parmi les figures publiques notoires figurent Sandrine Kiberlain, Sandrine Bonnaire et Sandrine Quétier. Ces actrices et artistines ont contribué à maintenir une présence culturelle du prénom dans le paysage médiatique français.

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La signification protectrice du prénom pourrait néanmoins retenir l'attention de parents attachés aux prénoms porteurs d'un message fort. Son histoire religieuse et ses sonorités familières participent aussi à son identité distincte. Cependant, cette valeur symbolique semble insuffisante pour inverser la tendance actuelle des tendances prénominales. Sandrine est devenu une rareté presque totale chez les nouveau-nés français, mesurant à lui seul la vitesse à laquelle les préférences des familles françaises évoluent.