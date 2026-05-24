Le premier combat éblouissant de Marco Pérez, l'apoderado du torereo de 18 ans

Le torero de 18 ans, Marco Pérez, a fait un premier combat éblouissant lors de sa deuxième corrida de la Feria de Pentecôte contre un Juan Ortega. Talavante a réussi à maîtriser son sujet de manière impeccable et a réussi à faire oublier la décision de forfait de Morante de la Puebla. Son combat, commencé par une gayola et terminé par une estocade efficace, a levé le public bien avant la fin du premier acte impressionnant. Les aficionados présentaient le torero même debout comme un singe, avec une connexion intense avec le public et un registre parfait, vous pouvez dire que la victoire est bien mérité.

Le jeune torero de Salamanca a été phénoménal lors de son premier combat avec trois oreilles, Talavante. Juan Ortega, remplacé de Morante, n'a pas fait le ménage et a toré à la perfection.

Ce triomphe restera historique. Ce fut un excellent après-midi. La connexion avec le public a été formidable. Je suis ravi pour Marco, l'apoderado du torereo d'à peine 18 ans, qui a triomphé samedi 23 mai après-midi dans les arènes de Nîmes, lors de la deuxième corrida de la Feria de Pentecôte.

Mais ces mêmes propos élogieux auraient pu être tenus par les milliers d'aficionados présents jusqu'aux cintres dans l'amphithéâtre. Marco Pérez a fait oublier avec ravissement le forfait, il y a deux jours, de Morante de la Puebla. De bout en bout, sa première prestation a été éblouissante. Son combat, commencé à partir d'une gayola et terminé par une estocade efficace, a fait lever le public bien avant la fin du premier acte.

Déjà debout comme un seul homme, les aficionados ont vibré du début à la fin avec délices..





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