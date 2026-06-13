Le premier choc du Mondial-2026 a lieu samedi soir à New York entre le Brésil et le Maroc. Les trois équipes s'apprêtent à s'affronter dans un match qui promet d'être très intense.

Le premier choc du Mondial-2026 est pour ce soir ! Alors que les trois pays-hôtes, Mexique, Canada et Etats-Unis, ont réussi leurs débuts dans le tournoi, le Brésil , en quête d'une sixième étoile, et le Maroc , demi-finaliste en 2022, s'affrontent samedi soir à New York dans un duel très attendu.

En conférence de presse, Warren Zaïre-Emery n'a pris position pour afficher une préférence entre le Maroc de son coéquipier au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi et le Brésil de son capitaine Marquinhos. Les trois équipes s'apprêtent à s'affronter dans un match qui promet d'être très intense. Les supporters des trois équipes sont déjà à New York pour assister au match. Les bus scolaires écossais se sont déjà mis en route pour se rendre au match de Coupe du monde contre Haïti.

Les supporters norvégiens sont également présents à New York pour soutenir leur équipe. Les équipes sont prêtes à s'affronter dans un match qui promet d'être très intense





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