Le Préfet de Vaucluse Visite Trois Usines Agroalimentaires à Monteux

Thierry Suquet, préfet de Vaucluse, a effectué une visite éclair de trois usines agroalimentaires à Monteux, dans le cadre de la volonté de réindustrialisation de la France. L'objectif était de découvrir les sites de production, les initiatives innovantes et les projets d'évolution de ces entreprises, qui ont toutes bénéficié d'un financement de l'État.

Mercredi 12 février, le préfet de Vaucluse , Thierry Suquet, a effectué une visite éclair de trois usines agroalimentaires situées à Monteux . Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la volonté de réindustrialisation de la France, portée par le plan France 2030 .

Au cours de cette journée marathon, le préfet a pu découvrir les sites de production des compotes de pomme Charles et Alice, des sauces de la Cuisine Provençale et de la conserverie Louis Martin, toutes situées dans un rayon de quelques kilomètres. Entre les vapeurs, les bruits de roulements, les odeurs de fruits et légumes en cours de transformation et le cliquetis infernal des chaînes de production, les dirigeants des différentes entreprises ont pu témoigner des récentes avancées de leurs firmes et évoquer l'avenir avec leurs projets d'évolution, ainsi que les demandes de financement potentielles. En effet, chacune de ces usines a bénéficié à un moment donné d'un financement de l'État, soit par le plan de relance après la crise du Covid, soit dans le cadre du plan France 2030. « J'ai pu constater l'importance de ces entreprises pour l'économie locale et nationale », a déclaré Thierry Suquet à l'issue de ces visites. « On voit bien le lien avec le territoire et la production agricole. Les trois usines achètent des produits locaux. On a donc intérêt à tirer des synergies là-dessus », a ajouté André Bernard, président de la Chambre d’Agriculture de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a accompagné le préfet lors de ces visites.Le préfet a pu, par exemple, se rendre compte des étapes de travail pour réaliser 10 000 pots de 400 grammes de sauce napolitaine par heure chez Louis Martin, ou encore comment on passe de la pomme à la compote chez Charles et Alice. « Ce que l’on voulait faire, c’est montrer que les entreprises agroalimentaires de fruits et légumes, ce qui pour certains peut paraître désuet ou dépassé, sont au cœur de l’activité et au cœur du progrès », a souligné André Bernard. L'exemple des gourdes à compote fabriquées par Charles et Alice, qui en produit pour différents clients, des grandes surfaces aux particuliers, ou encore de la sauce ketchup réalisée par les Cuisines Provençales, qui remplace le sucre par des extraits de raisins, illustre parfaitement cette ambition. Ces implantations sont saluées localement, comme par exemple Catherine Desbordes, directrice du développement économique et de l’attractivité de la communauté d’agglomération des Sorgues du Comtat : « Là, on a un noyau industriel qui se constitue dans l’agroalimentaire sur tout le Vaucluse et que l’on cherche à faire émerger. Et il faut faire en sorte qu’elles se connaissent pour échanger les bonnes méthodes. », a-t-elle déclaré.





