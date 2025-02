Le Préfet de Vaucluse Soutient les Entreprises Agroalimentaires de Monteux

Le préfet de Vaucluse, Thierry Suquet, accompagné du président de la Chambre régionale d’agriculture, André Bernard, a visité trois entreprises agroalimentaires à Monteux pour s'informer sur leurs activités et affirmer le soutien de l'État à ces secteurs.

Le préfet de Vaucluse , Thierry Suquet, accompagné d'André Bernard, président de la Chambre régionale d’agriculture, s'est rendu mercredi 12 février à Monteux pour visiter trois entreprises agroalimentaires. Cette visite, qui visait à s'informer sur les activités de ces entreprises mais aussi à affirmer le soutien de l'État à ces secteurs, a débuté par une réception à La Cuisine provençale.

Le directeur général Patrice Florentin et le directeur du site, Pierre-Yves Calcat, ont présenté les installations de cette entreprise implantée à Monteux depuis juin 2023 et qui compte 26 employés. \\\La Cuisine provençale propose une large gamme de produits divisés en quatre catégories : sauces festives, marinades, tartinables et tomates accommodées. Les responsables ont mis l'accent sur la proximité de leurs approvisionnements, privilégiant les agriculteurs de la région. Ce circuit court permet à l'entreprise de valoriser les tomates ou le raisin pour sucrer certaines de ses préparations. À noter que la quasi-totalité des produits achetés en dehors de la région sont français et que les déchets sont réutilisés en cosmétique. Intégrée au groupe Coopérative Agricole Provence Languedoc, l'entreprise se distingue par ses pratiques environnementales responsables et son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Avant de se rendre chez Charles et Alice, puis aux conserveries Martin-Soulager, le préfet a salué les différents aspects positifs d'une telle activité, contribuant à l'économie locale et à la promotion de l'agriculture régionale.





laprovence / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

AGRICULTURE ENTREPRISES ECONOMIE PROTECTION DE L'environnement VAUCLUSE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Préfet de Vaucluse Visite Trois Usines Agroalimentaires à MonteuxThierry Suquet, préfet de Vaucluse, a effectué une visite éclair de trois usines agroalimentaires à Monteux, dans le cadre de la volonté de réindustrialisation de la France. L'objectif était de découvrir les sites de production, les initiatives innovantes et les projets d'évolution de ces entreprises, qui ont toutes bénéficié d'un financement de l'État.

Lire la suite »

Végétalisation, aménagement du boulevard de Verdun et collecte des déchets sont au menu 2025 à MonteuxChristian Gros, le maire de la commune, s'est adressé à 350 habitants le 14 janvier. Il leur a présenté ses vœux et annoncé les projets qui rythmeront cette nouvelle année. Des végétaux seront plantés, notamment dans une cour d'école, les trottoirs seront agrandis et des pistes cyclables aménagées.

Lire la suite »

Pollution aux particules fines : deuxième vigilance jaune déclenchée en Vaucluse cette annéeLa préfecture du Vaucluse a activé le niveau information-recommandations sur un pic de pollution dans le département.

Lire la suite »

Un homme tué après une rixe à la sortie d’un bar dans le VaucluseUne rixe a éclaté à la sortie d’un bar-discothèque au Pontet dans le Vaucluse. Un homme de 40 ans a été tué. Plusieurs personnes sont placées en garde à vue.

Lire la suite »

Les acteurs économiques de Vaucluse appellent au rassemblementLors de la cérémonie de vœux commune, l’interconsulaire des chambres de métiers, de commerce et d’agriculture prône la transmission pour traverser une période compliquée. Et ce, avec une nouvelle présidente, Valérie Coissieux.

Lire la suite »

La Caf du Gard et celle de Vaucluse unies autour du centre intercommunal rochefortais Les CigalesMercredi 15 janvier, les représentants des deux entités ont signé une convention territoriale globale avec le site gardois. 'Un cas unique en France', a souligné le président de la Caf du Gard, Didier Paquette.

Lire la suite »