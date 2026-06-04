Le prêt de la tapisserie de Bayeux au British Museum : un transport minutieux préparé pendant des années

La tapisserie de Bayeux, chef-d'œuvre du XIe siècle, s'apprête à voyager vers le British Museum de Londres en juillet 2025. Un avis favorable a été délivré pour son transport, après des années de tests et de préparations minutieuses pour protéger cette œuvre fragile.

La tapisserie de Bayeux, joyau du XIe siècle, se prépare pour son troisième voyage en 960 ans. Ce chef-d'œuvre de lin brodé, long de 68,5 mètres, traversera la Manche en juillet 2025 pour rejoindre le British Museum de Londres, où il sera exposé pendant un an, de septembre 2025 à juillet 2027.

L'annonce du prêt par Emmanuel Macron en juillet 2024 avait suscité l'inquiétude de nombreux experts, conscients de la fragilité de cette broderie millénaire, marquée par 24.000 taches, 16.445 plis, et des dizaines de milliers d'altérations et de déchirures. Une pétition lancée par La Tribune de l'Art, signée par plus de 75.000 personnes, s'était opposée à ce déplacement transfrontalier, mais sans résultat.

Le ministère de la Culture a toutefois pris la fragilité de l'œuvre très au sérieux, en mandatant dès 2020 deux études de faisabilité, suivies de deux voyages à blanc avec un fac-similé de la tapisserie. Ces tests ont permis de déterminer les conditions optimales de transport et de prévoir les risques potentiels, notamment les vibrations, les chocs, et les variations climatiques.

La ministre de la Culture, dans une déclaration du 3 mai, a souligné que jamais autant de tests, de protocoles et de contrôles de risques n'avaient été réalisés pour un seul déplacement d'œuvre d'art. Le transport lui-même sera réalisé avec une minutie exceptionnelle. La tapisserie, actuellement pliée en accordéon, sera placée dans une caisse sur-mesure fabriquée par l'entreprise néerlandaise Hizkia, lauréate de l'appel d'offres. Cette caisse est composée de matériaux isolants pour protéger l'œuvre des variations climatiques et environnementales.

Une seconde structure en aluminium, équipée d'énormes ressorts spécialement conçus pour absorber les chocs, ceinturera le caisson, formant un système proche d'un landau où l'on déposerait un nouveau-né, selon Catherine Pégard. Les modalités et dates exactes du transport resteront strictement confidentielles pour des raisons de sécurité. Le double caisson permettra de maintenir une température et une humidité constantes, essentielles pour préserver les fibres de lin et les teintures végétales.

Pendant le voyage, l'œuvre sera accompagnée par une équipe de conservateurs et de restaurateurs, prêts à intervenir en cas de problème. Le prêt de la tapisserie de Bayeux est un événement culturel majeur, qui illustre la coopération franco-britannique. Bien que le risque zéro n'existe pas, comme l'a reconnu la ministre, l'envoyé spécial du Royaume-Uni, Lord Ricketts, a réaffirmé l'engagement total de son pays pour la protection de l'œuvre.

Le gouvernement britannique s'est engagé à débloquer jusqu'à 925 millions d'euros en cas de dommages éventuels. À son retour en France fin 2027, la tapisserie de Bayeux fera l'objet d'une restauration complète, longtemps repoussée, qui permettra de traiter les altérations et de renforcer sa structure. Ce retour marquera également la fin d'un chapitre exceptionnel dans l'histoire de cette œuvre unique, classée au registre Mémoire de l'Unesco comme œuvre vulnérable et source documentaire unique au monde.

Les 58 scènes de la tapisserie, qui racontent la bataille pour le trône d'Angleterre menée par Guillaume le Conquérant, continueront ainsi de fasciner les visiteurs, qu'ils soient à Bayeux ou à Londres. La préparation minutieuse de ce transport montre l'importance accordée à la conservation du patrimoine et aux échanges culturels entre les nations





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