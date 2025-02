Le Potager extraordinaire rouvre ses portes le 1er juillet 2025

Le Potager extraordinaire, situé à La Roche-sur-Yon, propose une nouvelle saison riche en découvertes à partir du 1er juillet 2025. Le parc dévoile les secrets de la reproduction végétale avec un parcours dédié à la « vie érotique du potager ». Des animations pour toute la famille, des visites théâtralisées et des ateliers pratiques sont au programme.

Le Potager extraordinaire, situé à La Roche-sur-Yon, rouvre ses portes le 1er juillet 2025 pour une nouvelle saison riche en découvertes. Baptiste Pierre, responsable des collections, souligne l'importance de comprendre la sexualité des plantes : « La vie sexuelle des plantes repose principalement sur les pollinisateurs, tels que les abeilles et les bourdons. » Le Potager extraordinaire est accessible à toute la famille.

Le parc présente un espace unique, « La vie érotique du potager », qui révèle les mystères de la reproduction végétale. Les visiteurs découvrent des techniques pour favoriser la pollinisation et préserver les espèces. À l'occasion de la Saint-Valentin, le Potager extraordinaire propose une offre spéciale : pour l'achat de deux pass annuels, le troisième est offert, une idée originale pour les retardataires. Cette saison, le parc propose des visites théâtralisées et des rencontres avec des jardiniers experts. Les visiteurs peuvent également participer à des ateliers pratiques, comme l'initiation à la sculpture de gourdes. Le Potager extraordinaire se distingue par son engagement envers la biodiversité et l’inclusion, en intégrant des salariés en insertion au sein de ses équipes. Le parc s'annonce comme un lieu d'apprentissage ludique, où petits et grands peuvent s'émerveiller devant des plantes insolites et découvrir des techniques de jardinage respectueuses de l'environnement. Avec des horaires d'ouverture de 10 h 30 à 18 h 30, le parc invite les visiteurs à explorer ses 7 hectares dédiés à la biodiversité. Plus d’informations sur potagerextraordinaire.com. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu. #Saint-Valenti





Le Potager Extraordinaire La Roche-Sur-Yon Sexualité Des Plantes Biodiversité Animations Jardinage Ateliers

