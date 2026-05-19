Le Portrait du Féminisme Contemporain en France selon l'Enquête #Féminoscope

Le collectif NousToutes a dévoilé les résultats de son enquête #Féminoscope, dressant un profil détaillé des féministes en France et analysant les motivations ainsi que les tensions idéologiques au sein du mouvement.

Huit années se sont écoulées depuis l'émergence du mouvement #MeToo sur le sol français, une période marquée par une prise de conscience collective sans précédent concernant les violences sexistes et sexuelles.

Dans ce contexte, le collectif féministe NousToutes, fondé lors de cette vague de mobilisation, a souhaité approfondir la compréhension des dynamiques actuelles du féminisme. Pour ce faire, ils ont mis en place une étude d'envergure baptisée #Féminoscope. Cette enquête ambitieuse visait à analyser précisément le profil des personnes se revendiquant féministes en France, tout en évaluant la perception globale des luttes pour l'égalité aujourd'hui.

Avec plus de 15 000 participants, dont une immense majorité de femmes, les résultats offrent un éclairage précieux. Bien que l'échantillon ne soit pas strictement représentatif de l'ensemble de la population nationale, il permet de sortir du cercle restreint des militantes historiques pour observer comment le féminisme est vécu par le grand public et comment il s'est transformé au fil du temps. L'analyse des données révèle un profil sociodémographique assez homogène.

Les féministes d'aujourd'hui sont principalement des jeunes femmes actives, situées dans la tranche d'âge des 25 à 34 ans, suivies de près par les 35 à 44 ans. Cette dynamique montre que le mouvement est porté par une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux et une sensibilité accrue aux questions de genre.

Sur le plan économique, on observe que ces femmes disposent souvent de revenus modestes, avec plus de la moitié touchant moins de 2 000 euros par mois, un chiffre qui se situe en dessous du revenu médian français. De plus, l'ancrage géographique est massivement urbain. Environ 81 % des répondants résident en ville, particulièrement dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux ou Toulouse.

Ce constat met en lumière une fracture territoriale importante, car les personnes vivant en zone rurale expriment une réelle difficulté à s'organiser ou à trouver des collectifs de soutien à proximité, un défi majeur que le collectif NousToutes souhaite désormais relever pour rendre le combat plus inclusif. Un point frappant de l'enquête concerne la distinction entre l'adhésion aux valeurs et l'identité militante.

Si la quasi-totalité des répondants, soit 98 %, affirment partager les principes fondamentaux du féminisme, seule une minorité se définit comme véritablement militante. Environ 61,5 % assument l'étiquette de féministe, tandis qu'une partie non négligeable partage les convictions sans vouloir s'approprier le terme.

Malgré cela, l'engagement se manifeste de manière diffuse et numérique : la signature de pétitions, la participation à des marches comme celle du 8 mars ou du 25 novembre, ainsi que le relais d'informations sur les réseaux sociaux sont des pratiques courantes. L'enquête souligne également que l'engagement politique est souvent le fruit d'un traumatisme personnel ou familial.

Près d'une personne sur deux a rejoint une organisation féministe après avoir été victime de violences sexistes ou avoir constaté qu'un proche en avait souffert, transformant ainsi la douleur individuelle en une volonté d'action collective et systémique. Enfin, le rapport #Féminoscope soulève la question des clivages idéologiques au sein du mouvement.

Si les objectifs de base font consensus, l'approche intersectionnelle — qui consiste à croiser la lutte féministe avec les combats anticolonialistes, antiracistes ou la défense des droits des personnes trans — ne fait pas l'unanimité. Seul 40 % des répondants associent systématiquement ces thématiques au féminisme. Certains témoignages indiquent une certaine lassitude face à l'amalgame entre les revendications liées au genre et des enjeux géopolitiques complexes, comme les conflits internationaux.

Pour certains, ce mélange des genres risque de diluer le message central du féminisme et de détourner le mouvement de ses priorités initiales. Cette tension interne illustre la complexité d'un mouvement qui tente de s'universaliser tout en restant fidèle à ses racines, naviguant entre l'inclusion radicale et la volonté de maintenir un combat focalisé sur l'égalité stricte entre les hommes et les femmes





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