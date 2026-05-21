Le Pont Neuf, un pont de caverne ?

Avec la participation de 2 journalistes du Parisien (Yves Jaeglé et Paul Abran), ce podcast raconte les coulisses de l'installation artistique sur la plus vieille pont de Paris : le Pont Neuf.

Le Pont Neuf sera bientôt changer de visage pour devenir... une caverne. C'est l' artiste français JR, connu pour ses immenses toiles peintes sur la pyramide du Louvre ou devant la tour Eiffel, qui a imaginé ce nouvel espèce pour le plus vieux pont de Paris.

L'installation a été conçue comme un hommage à Christo et Jeanne-Claude, le couple d'artistes qui avait déjà emballé le Pont Neuf dans plus de 40 000 m2 de tissu doré en 1985. Avant eux, d'autres artistes ont été inspirés par le Pont Neuf, comme les peintres Auguste Renoir et Raoul Dufy ou encore le cinéaste Leos Carax.

L'épisode de Code source est raconté par deux journalistes du Parisien : Yves Jaeglé, du service Culture, et Paul Abran, reporter à l'édition de Paris. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Reporter : Judith Perret - Production : Barbara Gouy et Clara Garnier-Amouroux - Réalisation et mixage : Pierre Chaffanjon - Photo : LP/Fred Dugit - Archives : INA,JR - Musique : François Clos, Audio Network.

Code source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Des histoires racontées par les journalistes de la rédaction ou par celles et ceux qui les ont vécues directement. Rendez-vous avec le présentateur Jules Lavie et la reporter Ambre Rosala, du lundi au vendredi à partir de 18 heures sur LeParisien.fr ou sur les principales plates-formes d'écoute





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