Le pont du Crieu, vestige historique et enjeu de crues à Pamiers

Découvrez l'histoire du pont dit Romain sur le Crieu, ancienne frontière entre Pamiers et La Tour-du-Crieu, et son rapport aux crues récurrentes de la rivière.

Le pont situé sur le cours d'eau du Crieu, souvent appelé Pont Romain , marquait historiquement la frontière entre Pamiers et La Tour-du-Crieu. Il apparaît comme un vestige d'un ancien passage routier très fréquenté, mentionné dès 1228 sous le nom de "Pont d'Espahanum", ce qui témoigne de son ancienneté.

La construction primitive était probablement un ouvrage à tablier en bois sur des piles de pierre, technique médiévale voire antérieure. Aucune preuve archéologique ne confirme une origine romaine, mais certains éléments de maçonnerie rappellent l'opus mixtum, une technique romaine tardive. Ce lieu était un point de passage pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Crieu, petit affluent de l'Ariège, est une rivière capricieuse qui peut être à sec en hiver mais gonfler brutalement après des pluies, comme en février 2018.

Le pont offre alors un spectacle de eaux tumultueuses. Dans les années 1950, les débordements étaient fréquents, inondant les terres jusqu'aux zones commerciales actuelles. De 1968 à 1985, plusieurs crues ont affecté les constructions existantes. Un habitant décrit ces inondations : à chaque forte précipitation, le lit débordait et le quartier, en cuvette, se retrouvait les pieds dans l'eau.

Par ailleurs, certains habitants utilisent malheureusement le Crieu comme poubelle, et les crues transportent alors les déchets accumulés





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Environnement Pamiers Tour-Du-Crieu Pont Romain Crieu Crues

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pamiers. Jacobins : les lycéens sont à nouveau récompensésProjets positifs au lycée des Jacobins avec les jeunes qui collectionnent les initiatives. Dernièrement, les élèves en classe de 3e prépa métiers et lycéens de seconde professionnelle, métiers de la vente et métiers...

Read more »

Commerçant au Touquet, Arthur devient champion du monde du sandwich grillé : découvrez sa recetteMardi 9 juin 2026, Arthur Duhamel, commerçant au Touquet, a remporté la finale du Grilled Cheese Challenge qui s'est tenu à Paris cette semaine.

Read more »

Découvrez nos cinq spots préférés où se baigner en pleine nature autour de MontaubanL'été s'annonce chaud. Les météorologues sont tous d'accord. Heureusement, dans le Tarn-et-Garonne, à proximité de Montauban, ce ne sont pas les spots de baignade qui manquent.

Read more »

En images : Découvrez les six nouveaux palaces français, des adresses prest…Découvrez, dans notre diaporama, des images des établissements français qui ont décroché la distinction « palace » en 2026

Read more »