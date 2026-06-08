Le Pont de la Muse au Rozier : rénovation et vente symbolique de pierres pour financer les travaux

Le pont historique de la Muse, reliant la Lozère et l'Aveyron, va être rénové grâce à une souscription originale permettant d'acheter symboliquement une pierre de l'ouvrage.

Le pont de la Muse, situé au Rozier , à la frontière entre la Lozère et l'Aveyron, est un témoin majeur du patrimoine local. Construit au milieu du XIXe siècle pour relier Millau aux villages des gorges de la Jonte, il a subi les affres des inondations à plusieurs reprises, notamment en 1875 et en 1900.

Après une reconstruction partielle, un nouveau pont a été édifié en aval en 1907, mais celui-ci s'est avéré inadapté au trafic actuel, dangereux pour les piétons et sous-dimensionné pour les véhicules touristiques qui empruntent les gorges du Tarn et de la Jonte. Face à cet état de fait, un projet de rénovation a vu le jour il y a plus de dix ans et se concrétise aujourd'hui.

La rénovation comprendra deux phases principales : d'abord, la restauration des piles existantes avec des travaux de maçonnerie, d'injection de cavités, de nettoyage et de rejointoiement, puis la création d'une passerelle piétonne permettant de traverser la rivière en toute sécurité. Le coût total des travaux est estimé à 900 000 euros, répartis en deux tranches de 450 000 euros chacune.

Pour financer ce projet, la commune du Rozier, soutenue par la communauté de communes de Millau Grands Causses, a lancé un appel aux dons via la Fondation du patrimoine, avec une initiative originale : la vente symbolique des pierres du pont. Les donateurs peuvent ainsi acquérir une pierre de l'ouvrage restauré. Pour un don de 100 euros ou plus, une pierre du pont sera attribuée au donateur.

Pour un don de 500 euros ou plus, une pierre du parapet sera offerte, accompagnée d'une lithographie du pont restauré et d'un certificat de propriété. La remise de ces certificats et des aquarelles aura lieu lors d'une cérémonie organisée par la commune. Cette souscription permet non seulement de récolter des fonds indispensables, mais aussi de faire participer le public à la sauvegarde de ce patrimoine unique.

En septembre 2025, le projet avait été sélectionné par la Mission Patrimoine, dite Mission Bern, déployée par la Fondation du patrimoine avec le soutien du ministère de la Culture et de la Française des Jeux. Cette reconnaissance a permis d'obtenir des financements complémentaires, dont un chèque de la Fondation du patrimoine remis récemment à la commune.

Ainsi, grâce à la mobilisation de tous, le pont de la Muse pourra retrouver sa splendeur et assurer la sécurité des piétons tout en s'intégrant harmonieusement dans le paysage des gorges





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