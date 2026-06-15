Le Pôle ophtalmologique de la vallée du Lot prend forme à Saint-Sylvestre

Le nouveau cabinet d'ophtalmologie de la vallée du Lot, basé à Saint-Sylvestre, devient réalité. Un projet porté par des médecins qui va être accueilli comme une oasis de soins dans le désert médical du nord du Lot-et-Garonne.

Les grands travaux sont lancés : le Pôle ophtalmologique de la vallée du Lot va enfin voir le jour entre Villeneuve-sur-Lot et Fumel . Le nouveau cabinet d'ophtalmologie de la vallée du Lot, basé à Saint-Sylvestre , devient réalité.

Un projet porté par des médecins qui va être accueilli comme une oasis de soins dans le désert médical du nord du Lot-et-Garonne. Si les engins de chantier sont d'ores et déjà entrés en action, la pose de la première pierre de cet équipement de pointe entre Villeneuve-sur-Lot et Fumel est programmée pour le lundi 22 juin.

Le nombre de professionnels pour la santé des yeux se compte sur les doigts d'une main à Villeneuve-sur-Lot, et on n'arrive guère à compléter la paire de pinces si l'on 'dézoome' sur l'ensemble de la vallée du Lot. Le Villeneuvois et le Fumélois, comme partout en Lot-et-Garonne en somme, subissent de plein fouet la désertification médicale, notamment du côté des spécialistes. Mais une embellie apparaît au loin du côté de l'ophtalmologie pour les habitants du nord du Lot-et-Garonne.

Cette bonne nouvelle, elle est en train de sortir de terre du côté de Saint-Sylvestre. À peine 5 km du Pôle de santé du Villeneuvois, entre les deux principales villes de la circonscription, un nouveau cabinet spécialisé dans l'ophtalmologie est désormais en construction. Un projet 100 % libéral, mais qui a pu compter sur le soutien de la mairie. Les fonts baptismaux ont été élaborés avec l'ancien maire Yann Bihouée.

Lors de ses derniers vœux à la population, il saluait la mise en route d'un 'dossier solide, un discours et un engagement fort et commun entre la communauté de communes Fumel - Vallée du Lot, la municipalité de Saint-Sylvestre et le Pôle de santé du Villeneuvois'. Désormais aux commandes de la municipalité saint-sylvestroise, la maire Sophie Pinsolles voit le projet se concrétiser.

'Je me réjouis particulièrement avec l'ensemble du conseil municipal de l'installation de la clinique ophtalmologique', avance la première magistrate de la commune. 'Dans un contexte national de désert médical, c'est une vraie chance pour notre territoire et les administrés, qui confirme l'attractivité de Saint-Sylvestre-sur-Lot'. Car derrière le projet, ce sont deux professionnels venus de l'autre bout de la France qui posent leurs valises.

Les Drs Ayoub et Yasmine Mihoubi sont donc à la manœuvre pour la mise en orbite du 'Pôle ophtalmologique de la vallée du Lot'. Ils seront en relation avec l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot pour coordonner des interventions, le bâtiment en construction n'étant qu'un grand 'cabinet' à proprement parler. Un équipement des plus modernes, qui pourra accueillir d'autres professionnels.

Même si la pose 'officielle' de la première pierre est prévue lundi, les engins de chantier ont d'ores et déjà investi la parcelle jouxtant la Maison de santé pluridisciplinaire. Après de longs mois de concertation, la vente de ce terrain de l'avenue de Galiane avait été actée en mars dernier. L'emprise du 'Pôle ophtalmologique de la vallée du Lot' s'étend sur plus de 9 500 m², quand la surface de locaux créée sera de 1 671 m².

Une telle installation va demander du temps, mais les porteurs de projet comme les élus espèrent une ouverture du cabinet d'ici un an.

'Humanité, confort, confidentialité' : les défis majeurs du centre ophtalmologique qui a déjà accueilli 6 000 patients depuis son ouverture, en juin Précision utile, le cabinet étant libéral, il n'est pas nécessaire de contacter la mairie de Saint-Sylvestre comme la communauté de communes pour obtenir un futur rendez-vous... Ces informations seront données en temps et en heure.

Réuni ce jeudi matin, le conseil de surveillance du Pôle de santé du Villeneuvois (PSV) a marqué une nouvelle étape avec, notamment, la prise de présidence de Guillaume Lepers. Le maire de Villeneuve-sur-Lot a affirmé sa volonté d'accompagner le développement de l'établissement aux côtés des équipes hospitalières. Cette réunion a été l'occasion d'annoncer plusieurs évolutions importantes pour l'offre de soins locale.

Parmi elles, l'ouverture d'une activité de chirurgie urologique cancérologique, la création de lits supplémentaires en Unité de soins de longue durée (USLD) pour les personnes âgées les plus fragiles et la reprise de la pose de stimulateurs cardiaques, interrompue depuis près d'un an. Dans un territoire confronté à la désertification médicale, ces annonces visent à renforcer l'accès aux soins de proximité.

Guillaume Lepers a salué l'engagement des professionnels de santé et réaffirmé la nécessité de préserver et développer l'offre de soins au service des habitants du Villeneuvois. Pour accéder de nouveau à cet article Téléconsultation en ophtalmologie : une solution innovante face à la désertification médicale, selon le Collectif des Lunetiers à Sainte-Livrade Lire la charte de modération pour savoir pourquoi avoir bâti un tel bâtiment alors que dans notre hôpital pole santé de nombreux cabinets de consultations sont vide





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