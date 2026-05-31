Le poker et la CDM, les dernières actualités

Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Julien Sitbon est à 16 lefts du Head's Up Championship à 25.000$ des WSOP. L'histoire d'amour entre Romain Lewis et Winamax a pris fin après 9 ans. L'intégrale du RMC Poker Show du 24/05 et le décryptage de la liste de l'Algérie pour la CDM avec Julien Laurens.

Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois...

Votre rendez-vous poker, sur RMC ! Julien Sitbon est à 16 lefts du Head's Up Championship à 25.000$ des WSOP. Plus de 700.000$ tout en haut. L'histoire d'amour entre Romain Lewis et Winamax a pris fin après 9 ans.

Romain Lewis raconte son plus beau moment de poker vécu sur le Main Event des WSOP. L'intégrale du RMC Poker Show du 24/05 avec Hugues Mazerolle, vainqueur de l'Estoril Poker Fest pour 100.000€, Mathieu Choffardet, 2ème de l'IPO San Remo, et Stéphane Salette et Erwan Mevel, fondateurs de MyPokerSeries. Décryptage de la liste de l'Algérie pour la CDM et la parade d'Arsenal et la rumeur Sage à Liverpool avec Julien Laurens.

Votre rendez-vous poker, sur RMC





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Poker WSOP RMC Daniel Riolo Moundir Zoughari Julien Sitbon Romain Lewis Winamax Hugues Mazerolle Estoril Poker Fest Mathieu Choffardet IPO San Remo Stéphane Salette Erwan Mevel Mypokerseries Julien Laurens Algérie CDM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSG champion d'Europe : l'émotion de Daniel Riolo et les réactions de l'After FootLe PSG remporte à nouveau le titre de champion d'Europe, suscitant des réactions enthousiastes des consultants de l'After Foot. Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jean-Louis Tourre et Emmanuel Petit analysent cette victoire historique et la transformation du club.

Read more »

'Une évolution absolument incroyable', Riolo souligne le changement de dimension et d'image du PSGDans la foulée du deuxième sacre du PSG en Ligue des champions, face à Arsenal ce samedi (1-1, 4-3 tab), Daniel Riolo a mis en avant lors de l'After Foot sur RMC 'une évolution absolument incroyable' du club parisien.

Read more »

RMC Poker Show : Daniel Riolo et Moundir Zoughari animent l'émission hebdomadaireTous les dimanches à minuit, RMC propose le RMC Poker Show avec Daniel Riolo et Moundir Zoughari. Au programme : conseils de joueurs professionnels, actualité du poker et tournois. Retour sur les moments forts des invités comme Hugues Mazerolle, vainqueur de l'Estoril Poker Fest, ou Mathieu Choffardet, 2ème de l'IPO San Remo. Également, Romain Lewis annonce la fin de sa collaboration avec Winamax après neuf années.

Read more »

Les Actualités du Poker : Romain Lewis, Julien Sitbon et le RMC Poker ShowUn tour d'horizon des récents événements majeurs du poker en France, du Main Event des WSOP aux changements de sponsor, en passant par les performances de Julien Sitbon et le contenu du RMC Poker Show.

Read more »