Le Poisson Frais le Plus Sain en Supermarché Selon 60 Millions de Consommateurs

Une enquête de 60 Millions de Consommateurs révèle les supermarchés qui proposent le poisson frais le plus sain. L'étude a pris en compte plusieurs critères, tels que la fraîcheur, l'absence de polluants et l'origine du poisson.

Selon une enquête de 60 Millions de consommateurs, le poisson frais le plus sain vendu en supermarché est celui de... Avec les différents scandales sanitaires de ces dernières années, les consommateurs sont de plus en plus inquiets des aliments qu'ils mettent dans leur bouche. En effet, bon nombre de Français sont prêts à se priver de poisson frais . Et parmi les dernières polémiques sanitaires, il y a la présence de substances très dangereuses dans le poisson que l'on mange.

Face à cette préoccupation croissante, 60 Millions de consommateurs a décidé de faire une analyse poussée des poissons frais vendus dans nos supermarchés. Encore aujourd'hui, plusieurs grands supermarchés proposent un rayon poissonnerie. Mais que valent vraiment les aliments vendus sur ces étals ? N'est-il pas préférable d'aller acheter son poisson sur le marché ? Plusieurs critères rigoureux ont ainsi été identifiés pour évaluer la qualité des poissons vendus en supermarché. Tout d'abord, la fraîcheur du produit a été étudiée de près. La présence de polluants, comme les PCB et dioxines, a également été analysée par des spécialistes. De plus, l'origine du poisson, qu'il soit issu de la pêche ou de l'élevage, a été scrutée de près. Mais alors dans quelle enseigne trouve-t-on le meilleur poisson ? C'est à 60 Millions de consommateurs que le cabillaud MSC obtient la meilleure note. En effet, sa fraîcheur est indéniable et sa démarche écologique est également mise en avant. Seconde enseigne et cette fois-ci discount : Carrefour, c'est plutôt le saumon en barquette, de la marque Le Marché qui remporte une belle note de la part de l'association. En effet, selon elle, ce poisson respecte les normes de durabilité et de fraîcheur. Lidl, encore une fois, propose aussi de belles performances avec son saumon. En résumé, c'est plutôt chez Monoprix, Carrefour et Lidl que vous trouverez des poissons de qualité, élevés dans des conditions qui respectent à la fois l'environnement et la santé du consommateur. Cela ne vous empêche pas de bien scruter et de vérifier par exemple, qu'ils comportent les mentions suivantes : des labels comme MSC (Marine Stewardship Council) ou ASC (Aquaculture Stewardship Council). Cela vous permet de savoir que le poisson que vous allez manger respecte les normes mises en vigueur





