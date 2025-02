Le Poids Idéal De Votre Chat : Conseils Pour Éviter La Malnutrition Et L'Obésité

Découvrez comment maintenir un poids idéal pour votre chat en ajustant son alimentation et son activité physique.

Les chats, comme les humains, ont des besoins nutritionnels individuels. Certains chats gourmands nécessitent une surveillance accrue des dosages de croquettes, tandis que les chats stérilisés ont besoin d'une alimentation plus adaptée. Les chats d'intérieur, quant à eux, doivent se dépenser un peu plus. L'objectif est d'éviter que votre chat ne souffre de malnutrition ou d'obésité, qui peuvent entraîner des problèmes de santé à long terme.

Le choix de croquettes de qualité est un bon début, mais il est important de jouer avec votre chat tous les jours pendant 20 à 60 minutes pour le stimuler, surtout s'il ne sort pas. Si votre chat mange avec avidité, il est également possible d'utiliser une gamelle connectée adaptée.Le bon conseil est de consulter votre vétérinaire pour choisir un plan d'action adapté afin de maintenir le poids idéal de votre chat. Le poids idéal varie selon la race, le sexe et la taille. Les races les plus petites seront généralement plus légères, tandis que les races les plus grandes seront plus lourdes. Cependant, le poids moyen d'un chat se situe généralement entre 4 et 5 kilos. Les femelles peuvent être plus légères que les mâles, mais l'alimentation et l'exercice auront une incidence sur leur poids.Un chat qui mange trop et ne se dépense pas peut rapidement prendre du poids, surtout si les croquettes sont trop riches. On considère qu'un chat est en surpoids lorsque son poids corporel dépasse de 20% son poids normal. Pour s'en apercevoir, il est essentiel de le peser chez soi ou chez le vétérinaire, en suivant sa courbe de poids au moins une fois par an. Un autre indicateur est de vérifier au niveau des côtes si l'on peut sentir les os par une palpation rapide. Un chat en surpoids sera plus enrobé à ce niveau. De même, ce test peut vous alerter si le chat ne mange pas suffisamment, si ses côtes sont saillantes, cela peut signifier un problème de santé ou une dénutrition. Vous pouvez consulter votre vétérinaire pour obtenir des conseils sur la quantité de croquettes à donner à votre chat





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CHAT POIDS ALIMENTATION EXERCICE VETERINAIRE OBESITE MALNUTRITION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ce changement subtil dans votre façon de vous hydrater pourrait booster votre perte de poidsD’après les travaux d'un chercheur japonais, la présence de CO2 dans le sang contribuerait à un léger changement sur la balance.

Lire la suite »

Des arnaqueurs usurpent votre identité et volent votre argent en copiant la puce de votre téléphoneDe plus en plus de Français sont victimes du SIM swapping, une arnaque qui consiste à copier une carte SIM afin d’avoir accès aux données personnelles de son propriétaire. Les préjudices se chiffrent parfois en milliers d’euros.

Lire la suite »

Ce qu'il se passe dans votre corps si vous perdez du poids (trop) rapidementMaigrir vite, est-ce vraiment une bonne idée ? On a posé la question à la diététicienne-nutritionniste Nathalie Négro.

Lire la suite »

Cet aliment conseillé par Jimmy Mohamed vous aide à perdre du poids sans exploser votre budgetEt si perdre du poids était aussi simple que de rajouter un peu de vinaigre dans votre assiette ?

Lire la suite »

Le Singapura, le Chat IdéalDécouvrez le Singapura, une race de chat originaire de Singapour, connue pour son caractère affectueux et sa petite taille. Cet article explore les caractéristiques physiques et comportementales de cette race fascinante, ainsi que son histoire.

Lire la suite »

Une nutritionniste révèle le meilleur et le pire moment pour déjeuner, si vous surveillez votre poidsExiste-t-il un timing idéal pour déjeuner et un horaire à ne pas dépasser quand on surveille sa ligne ? Oui, selon une nutritionniste.

Lire la suite »