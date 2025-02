Le poids de l'apparence : est-ce que la maigreur de Bruno Retailleau freine son ascension politique ?

Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur depuis seulement quatre mois, ambitionne le poste de président des Républicains. Cependant, son apparence physique, notamment sa maigreur, pourrait devenir un obstacle insurmontable selon certains observateurs.

Mercredi 12 février, Bruno Retailleau a envoyé un courrier aux militants des Républicains , affirmant clairement son ambition de devenir le président du parti. Le ministre de l'Intérieur, en fonction depuis seulement quatre mois, se tourne déjà vers l'avenir et la suite de sa carrière politique, en vue visiblement de la fin du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, qui prendra fin en 2027.

S'il nourrit déjà des ambitions pour la présidence de la République, un détail de son apparence pourrait jouer contre lui. C'est en tout cas ce que révèle L'Express, qui rapporte que ses équipes ont longtemps considéré sa maigreur comme un point négatif. Selon eux, ce serait même un véritable « obstacle insurmontable » pour poursuivre son ascension professionnelle aussi loin qu'il semble le souhaiter. Cette situation est liée aux attentes probables des Français sur la carrure qu'un homme occupant un poste à grande responsabilité devrait avoir. « Quand on se présente, de plus, comme un homme de droite prônant l'enracinement, apparaître un peu lourd, lesté, appuie le message », analysent nos confrères, estimant qu'il y a un besoin de charisme évident, que ce soit pour animer un meeting ou encore pour affronter un adversaire en débat. De son côté, Bruno Retailleau ne risque pas de prendre du poids s'il continue à suivre une alimentation aussi saine qu'il le fait actuellement. L'Express évoque ses plats fétiches, à savoir du poisson blanc dégusté sans la moindre sauce, ou encore du foie de veau, riche en nutriments essentiels. Un ministre qui tente de s'imposer autrement que par son physique. En décembre dernier, après l'horreur provoquée par le cyclone Chido à Mayotte, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place pour exprimer sa crainte d'une migration vers la métropole. Mais ce n'est pas pour ses paroles polémiques que ses conseillers ont fait des commentaires, mais pour son apparence. « Il a encore maigri », ont-ils déploré en voyant les images de lui relayées par la presse. Vraisemblablement, ils ont vite changé d'avis, assurant que « ce n'est plus un sujet » puisqu'il s'affirme de plus en plus dans son rôle au sein du gouvernement Bayrou.





GALAfr / 🏆 46. in FR

