Le PMU, Un Lieu de Vie Social en France

Une nouvelle enquête de l'Ifop révèle le rôle important des PMU dans la préservation du lien social en France, malgré les risques d'addiction aux jeux. Ces lieux de rencontre accueillent une large population et offrent un espace de socialisation unique, surtout dans les zones dépourvues d'autres services.

L'Ifop s'est penché sur «la France des PMU » à travers une enquête sociologique, rendue publique ce jeudi 13 février, qui met en avant le rôle de ces établissements dans la préservation du lien social . Même s'ils présentent le risque pour les clients de développer une addiction aux jeux.

On y vient pour les paris hippiques ou les jeux de grattage, bien sûr, mais le PMU est aussi un endroit qui accueille (presque) tout le monde et qui permet de conserver les liens sociaux dans des coins parfois dépourvus d'autres lieux de socialisation. C'est ce que met en avant une enquête sociologique rendue publique ce jeudi 13 février, menée par l’Ifop pour le compte de l’enseigne de paris sportifs et la Fondation Jean-Jaurès. Plus d’un Français sur 10 (11 %) passe dans l’un des 14 000 PMU au moins une fois par semaine – à titre de comparaison, il existe 7 000 bureaux de poste –, et près d’un sur 5 (18 %) chaque mois. C’est dire si observer la France par le biais de ces lieux de vie est intéressant, d’autant qu’ils sont variés, ne proposant pas tous les mêmes services – snacking voire vraie restauration, caviste, épicerie, soirées karaoké… peuvent compléter leurs fonctions premières de café et salle de jeux. On relèvera néanmoins que l’enquête a été menée à la demande de la société de paris sportifs PMU. Lorsque de nombreux lieux de vie et services publics ont fermé dans sa ville, ou que les cafés des grosses métropoles sont trop chers voire snobs, le PMU apparaît comme un lieu où l’accueil est quasi-inconditionnel. Il est possible d’y rester longtemps, quand d’autres établissements ne permettent que des pauses courtes. Cette omniprésence et cette accessibilité font du PMU un lieu de rencontre et d'échange pour les populations locales, souvent dépourvues d'autres espaces de socialisation





libe / 🏆 26. in FR

