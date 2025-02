Le PLFSS Adopted : Un Budget Salé Mais Indispensable

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) a été adopté à l'Assemblée Nationale, malgré les motions de censure et les concessions accordées aux oppositions. Le texte, qui prévoit une hausse des dépenses d'Assurance maladie de 3,3% en 2025 et un déficit de 22,1 milliards d'euros, a été approuvé par le Sénat et devrait entrer en vigueur prochainement.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale ( PLFSS ) adopté à l' Assemblée Nationale . Les députés ont rejeté mercredi une troisième motion de censure, la quatrième sur les textes budgétaires et la cinquième en tout pour le Premier ministre François Bayrou . Le texte a ensuite franchi l'étape de la commission des Affaires sociales au Sénat jeudi, sans difficultés, laissant présager une adoption conforme dans cette chambre qui soutient le gouvernement.

La rapporteure générale, Élisabeth Doineau, a toutefois mis en garde sur la «note salée» du déficit. Si le texte était modifié, il devrait repasser par la chambre basse, avec probablement un nouveau - et dernier - 49.3. Le budget de la Sécu prévoit une hausse des dépenses d'Assurance maladie de 3,3% en 2025, contre 2,6% initialement prévu. Le gouvernement Bayrou a rallongé d'un milliard d'euros l'enveloppe de l'hôpital lors de ses négociations avec le Parti socialiste. Le déficit devrait s'élever à 22,1 milliards d'euros, au lieu de 16 milliards, et des sources parlementaires s'inquiètent d'une facture réelle encore nettement en hausse d'ici la fin de l'année. Mercredi dernier, le rapporteur général Thibault Bazin (LR), a martelé face au gouvernement l’«impératif» de maîtriser ce déficit. Le PLFSS, passé à la moulinette de la censure et de concessions accordées aux oppositions comme à la majorité, prévoit une hausse des dépenses d'Assurance maladie de 3,4%, contre 2,8% initialement prévue. Le gouvernement a dû renoncer à une hausse des tickets modérateurs (reste à charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie), accepter de revoir à la baisse les efforts demandés aux entreprises concernant les exonérations de cotisations sociales, et faire le deuil de la désindexation des retraites sur l'inflation. L'idée adoptée au Sénat d'instaurer sept heures de travail annuelles supplémentaires non rémunérées n'a pas non plus fait florès. Mais le texte soumis à cet ultime vote conserve de nombreux apports du Sénat, seule chambre à l'avoir examiné en entier à l'automne. «Ce budget n'est pas satisfaisant, ne le cachons pas. Mais chaque jour qui passe sans budget aggrave la facture en millions: il nous faut le voter au plus vite», a reconnu auprès de l'AFP la sénatrice LR Corinne Imbert, rapporteure de la branche maladie.





Le_Figaro

