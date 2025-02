Le Plateau des Performances CPU : Une Nouvelle ère pour l'Informatique ?

Les données de PerformanceTest révèlent une baisse inattendue des performances CPU en 2025. Cette stagnation pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'informatique, avec l'essor des architectures ARM et l'intégration massive des NPU.

Les données de PerformanceTest, considérées comme une référence dans l'industrie, ont toujours montré une progression constante des performances des processeurs, jusqu'à présent. Les chiffres des deux premiers mois de 2025 révèlent une baisse inattendue de 0,5 % pour les processeurs de PC fixes et de 3,4 % pour les processeurs de PC portables.

Cette baisse est particulièrement surprenante car en 2024, les performances augmentaient encore de 9,5 % pour les ordinateurs de bureau et de 13,9 % pour les laptops. L'explication de ce revirement de situation pourrait se trouver dans le choix croissant des consommateurs pour des processeurs moins puissants mais plus économes en énergie. La célèbre « course aux mégahertz », qui a longtemps défini la stratégie d'Intel, semble avoir atteint ses limites. Cette approche, basée sur l'augmentation continue de la fréquence des processeurs, a atteint ses limites avec le procédé de fabrication Intel 7. De plus, la quête d'une consommation énergétique toujours plus optimisée se heurte aux contraintes physiques de cette technologie de gravure. Une hypothèse préoccupante reste celle d'un plateau technologique : les processeurs actuels d'AMD et Intel auraient-ils atteint leurs limites ? Cette théorie est d'autant plus crédible qu'on observe un ralentissement significatif. Le Ryzen Threadripper Pro 7995WX d'AMD, sorti en 2023, avait permis une augmentation spectaculaire de 58,6 % des performances. Mais depuis, les nouveaux modèles n'apportent que des améliorations marginales. Il est important de noter que ces données concernent exclusivement la plateforme Windows et incluent depuis 2021 les processeurs ARM aux côtés des modèles x86 traditionnels. Ce ralentissement soudain pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'informatique. Alors que l'industrie s'était habituée à des gains de performance réguliers, elle pourrait devoir repenser ses stratégies.





