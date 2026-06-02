Le conseil métropolitain de la Métropole de Tours s'est prononcé sur le plan de mobilité lors de sa séance du 1er juin 2026. Les élus ont exprimé des critiques et des réserves sur le plan de mobilité.

Le plan de mobilité de la Métropole de Tours suscite des critiques parmi les élus. Le conseil métropolitain s'est prononcé sur le sujet lors de sa séance du 1er juin 2026.

Christophe Bouchet, ancien maire de Tours et conseiller municipal d'opposition, a affirmé que le plan de mobilité était très orienté politiquement et ne prévoyait pas suffisamment de places de parking. Il a également estimé que la création d'une première ligne de tramway n'avait pas permis de réduire la part de la voiture dans les déplacements.

Emmanuel Denis, actuel maire de Tours, a répondu aux critiques en rappelant que toutes les stations de tram sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite et que cet enjeu est porté au travers du plan piéton. Le plan de mobilité prévoit également trois lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) en plus des deux lignes de tramway. Les élus se sont interrogés sur le coût de la deuxième ligne de tramway et la pertinence d'un tel projet.

Certains ont également exprimé des réserves sur l'inclusion des personnes à mobilité réduite, des parents avec des enfants en bas âge, et des personnes âgées. Le conseil métropolitain a finalement décidé de retirer la délibération concernant le plan de mobilité





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