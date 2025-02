Le Plaid : Tendance Incontournable du Printemps 2025

Du canapé au défilé de mode : le plaid, autrefois symbole de confort et de nostalgie, revient en force pour s'imposer comme une tendance incontournable du printemps 2025. Découvrez comment cette pièce indémodable a réussi à nous séduire et les différentes manières de la porter.

Il est tout doux et les carreaux sont sa signature : le plaid. Sachez que ce tissu à carreaux fait une entrée fracassante dans la sphère mode ce printemps.\On se souvient tous de ce plaid à carreaux, jeté nonchalamment sur le canapé du salon familial. Symbole ultime du confort et de la nostalgie, il nous enveloppait lors des longues soirées d’hiver. Mais aujourd’hui, ce motif que l’on associait à nos souvenirs cocooning s’impose comme une tendance incontournable.

Longtemps perçu comme désuet, le plaid effectue un retour spectaculaire, plébiscité par les modeuses et les créateurs. Instagram regorge d’inspirations où l’imprimé quadrillé s’affiche sur les silhouettes les plus pointues.\Mais comment ce tissu, autrefois relégué à l’univers du homewear, a-t-il su nous reconquérir ? La tendance avait déjà été décelée en 2023 : des célébrités comme Dua Lipa avaient déjà flairé la tendance en arborant une tenue intégralement quadrillée lors du 40e anniversaire des MTV Music Video Awards. Depuis, les réseaux sociaux confirment cet engouement avec une explosion de motifs à carreaux sur les écharpes oversize et les pièces phares du vestiaire printanier. Loin de se limiter aux classiques imprimés serrés, la tendance joue également sur les volumes et les contrastes, avec des carreaux plus larges et des lignes graphiques audacieuses.\Sur Instagram, le « tissu plaid » s’impose comme le motif star du moment. Les fashionistas le déclinent sur des jupes longues, des blazers oversize et même des ensembles coordonnés à l’allure rétro-chic. Et pour celles qui aiment revisiter les tendances de leur jeunesse, le retour du « tour de taille » est une évidence : nouer une chemise à carreaux autour des hanches, façon années collège, est le détail mode qui fait toute la différence. Une réminiscence des années 90 qui insuffle une touche grunge et effortless à nos silhouettes contemporaines. Alors, on se prépare à troquer le plaid de notre salon pour une pièce ultra désirable : ce gilet de « grand-mère » longtemps jugé démodé sera finalement la pièce la plus chic du printemps 2025





