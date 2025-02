Le Piratage du Sport : Un Défi sans précédent pour le Football Français

DAZN accuse la Ligue de football professionnel de ne pas faire assez pour lutter contre le piratage, qui menace les revenus du sport français. L'impact économique du piratage est estimé à 1,5 milliard d'euros par an en France, avec des conséquences désastreuses pour le sport amateur et les finances publiques. Xavier Spender, délégué général de l'APPS, appelle à un cadre juridique renforcé et à plus de moyens pour combattre ce fléau.

DAZN , principal diffuseur du championnat de France de football, accuse la Ligue de football professionnel de ne pas faire assez pour lutter contre le piratage, qui menace les revenus de la plateforme et du sport français. Selon Xavier Spender, délégué général de l'Association pour la protection des programmes sportifs ( APPS ), le piratage représente un manque à gagner colossal de 1,5 milliard d'euros par an en France, dont 420 millions d'euros pour le budget de l'État.

Dans le secteur du sport, le préjudice est estimé à 290 millions d'euros par an. Ce phénomène affecte également négativement le sport amateur, car ni la taxe Buffet (5% des droits de retransmission sportifs) ni les versements directs du sport professionnel ne s'appliquent sur les montants générés par le piratage. Xavier Spender qualifie ces organisations de « groupes mafieux internationaux » qui exploitent les utilisateurs et financent des activités illégales. Il alerte également les consommateurs des plateformes piratées, les exposant à des publicités pour des services illicites et au risque de vol de données personnelles et bancaires. Le délégué général de l'APPS appelle à un cadre juridique renforcé et à plus de moyens pour lutter efficacement contre le piratage et protéger le développement du sport en France. Il s'inspire de l'exemple de l'industrie musicale, qui a réussi à mettre en place des solutions face au piratage de fichiers musicaux. Il reste optimiste quant à la possibilité de contenir le fléau du piratage dans le monde du sport français





