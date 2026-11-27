Analyse technique des démos piratées de GTA 6 : une cadence de 180 images par seconde obtenue grâce au DLSS 4.5 qui génère des images intermédiaires.

Les vidéos circulants récemment sur les réseaux sociaux concernant le portage pirate de GTA 6 sur PC affichent des performances techniques bluffantes, mais une analyse approfondie révèle une réalité technique beaucoup plus complexe. La vidéo publiée sur la plateforme X par Humanoid prétend atteindre 30 images par seconde natives propulsées à 180 images par seconde grâce à la génération d'images.

La technique derrière l'illusion de fluidité

Cette cadence spectaculaire est obtenue en format ultra-large avec ray tracing et HDR10+, utilisant un moteur graphique prétendument entièrement réécrit. Cependant, le compteur de performance indique que cinq images sur six sont inventées par la carte graphique. Le ratio de six correspond exactement au mode 6X du DLSS 4.5.

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Cette technologie demande aux cartes RTX 50 d'inventer cinq images intermédiaires pour chaque image réellement calculée par le processeur graphique. Le jeu continue ainsi de tourner à une cadence réelle de 30 images par seconde, ce qui signifie que la physique et la réactivité à la manette ne progressent pas d'un pouce par rapport à une version native.

L'auteur de la démo reconnaît que les 30 images par seconde sont mesurées en 16:9, et non dans la définition géante de 5 120 par 1 440 pixels annoncée. L'image est vendue comme du 32:9, le format des écrans ultra-larges, mais elle tient en réalité dans un fichier 1080p encadré de bandes noires. Le compteur affiché à l'écran est fait maison et n'indique ni la carte graphique ni le processeur utilisés.

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Performances réelles et limites techniques

Sans preuve formelle, l'hypothèse la plus crédible reste celle d'une simple capture de la version console à 30 images par seconde, passée ensuite à la moulinette de la génération d'images. Une manipulation similaire a été montrée mi-novembre avec une PS5 Pro reliée à un PC équipé d'une RTX 5090 pour afficher 180 images par seconde.

Si l'on coupe la génération d'images pour regarder les mesures réelles, le tableau est beaucoup plus modeste pour les projets actuellement disponibles. PortWatch VI indique avoir relevé 20 images par seconde sans génération d'images ni plantage, tandis qu'un autre testeur évoque une médiane de 22 images par seconde sur une Radeon RX 9060 XT.

D'autres projets plafonnent autour de 7 à 8 images par seconde sur une RTX 3060, démontrant que la marge de progression est encore importante. L'auteur de CGBJ affirme avoir tenu 30 minutes à une médiane de 21,1 images par seconde sur une RTX 4090, cinématiques comprises, ce qui reste le seul projet à revendiquer le seuil de jouabilité fixé par les sites de suivi, sans validation extérieure pour l'instant.

Conséquences juridiques et sécurité informatique

Côté juridique, GitHub n'a publié aucun nouvel avis de retrait au nom de Take-Two depuis la vague de mardi qui a vu 3 007 dépôts supprimés. Selon la documentation de Vice-Tay, c'est l'auteur de CGBJ qui a choisi de retirer lui-même son projet, dont une branche privée sert de base aux versions actuelles.

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Au-delà du buzz technique, ces vidéos spectaculaires servent souvent d'appât pour des cybermenaces. Kaspersky dit avoir déjà bloqué 27 416 malwares déguisés en fichiers de jeux piratés, soulignant les dangers associés au téléchargement de contenu non vérifié.

Sans code publié ni test indépendant, une démo reste une simple promesse, et le lien de téléchargement qui l'accompagne présente des risques élevés. En quatre jours seulement, les vrais portages sont déjà passés d'un écran noir à une vingtaine d'images par seconde, mais aucun projet n'approche encore les 30 images par seconde en monde ouvert avec des tests validés.