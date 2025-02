Le Pillbox Hat : Un Retour En Grâce Inattendu

Découvrez le fascinant retour du pillbox hat, ce chapeau emblématique, sur les podiums de la mode. De ses origines militaires aux signatures sixties de Jackie Kennedy, en passant par ses réinterprétations contemporaines, explorez l'histoire de cette tendance rétro qui continue de s'imposer.

Un vent de glamour souffle sur les podiums depuis la saison dernière. Apparu sur Diane Kruger en juin 2024 puis, plus récemment, fin octobre dernier sur le tournage de And Just like That à New York, le pillbox hat (littéralement chapeau pilulier) a également fait son show lors des défilés printemps-été 2024 de Toteme, Alaïa ou The Row. Et l’histoire continue désormais chez Chloé pour le printemps été 2025 ou chez Valentino pour la collection Cruise 2025, signée par Alessandro Michele.

Tendance rétro ultime, cette petite toque d’inspiration vintage revient de loin. Portée dans les années 1890 par les soldats de l’artillerie victorienne, remise à l’honneur par Cristóbal Balenciaga à partir des années 1930, elle devient très en vogue à la fin des années 1950 et fait son apparition en 1958 dans le New York Times : « Le pillbox hat devient un élément important de la mode de fin de journée ou de soirée. De forme carrée et soignée, conçu en velours, en satin et en plumes, il peut être sobre ou décoré de perles scintillantes, de tresses, de fleurs ou de tulle. » Élégant et structuré, ce petit tambourin – son autre nom en France et en Italie, doit en partie sa célébrité à Jackie Kennedy. Quand elle apparaît au discours d’investiture du président des États-Unis en janvier 1961, la planète mode a les yeux rivés sur son couvre-chef bleu glacier assorti à son manteau aux manches et au col orné de zibeline Oleg Cassini : un choix stratégique plus qu’un hasard, imaginé par le jeune modéliste Roy Halston pour mettre en lumière la First Lady américaine. Elle en fera une de ses signatures sixties. Retour en grâce inattendu, le chapeau ne cesse d’occuper le devant de la scène : large capeline romantique, façon cow-boy, casquette siglée ou no logo et désormais... tambourin gracile. Car l’objet apporte ce qu’il faut d’élégance, mais oblige surtout à un certain maintien. Son historique militaire, sans doute, et les modèles qui ont défilé chez Joseph Altuzarra ou Prada témoignent de cette inspiration un peu stricte. Pour lui offrir une nouvelle légèreté et conserver une allure 2025, on choisit l’option printanière proposée par The Garment, The Row, la marque des sœurs Olsen, Valentino ou Chloé : autrement dit, on évite le noir, le cuir, le poil et on adopte un tambourin dans des tons très clairs – crème ou blanc cassé. L’idéal est également que la chose soit plissée comme un turban, en gros-grain ou en soie et porté avec un tailleur-pantalon en crêpe, des bijoux, et idéalement de cheveux longs aux airs préraphaélites… Pour éloigner l’allure dadame et assumer son pillbox hat comme une casquette de baseball basique. Oui, c’est possible





