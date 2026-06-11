Le Pic du Midi vers l'UNESCO : Emmanuel Macron mobilise le soutien de l'État pour les Hautes-Pyrénées

Le président de la République a accueilli une délégation des Hautes-Pyrénées à l'Élysée pour soutenir la candidature du pic du Midi à l'UNESCO et annoncer des investissements majeurs pour l'aéroport, la santé et l'hôtellerie régionale.

Le sommet de l'État a récemment vibré au rythme des Hautes-Pyrénées lors d'une soirée exceptionnelle organisée au palais de l'Élysée. Le président Emmanuel Macron a ainsi réuni plus de trois cents invités, venus des quatre coins du territoire bigourdan, pour marquer un tournant historique : le dépôt officiel de la candidature du pic du Midi pour l'inscription au patrimoine mondial de l' UNESCO .

Ce site, surnommé le Vaisseau des étoiles, représente bien plus qu'un simple point culminant géographique ; il est l'incarnation d'une symbiose parfaite entre la beauté naturelle brute et l'excellence scientifique. Pour le chef de l'État, le classement à l'UNESCO ne constitue pas seulement une distinction honorifique, mais un levier économique majeur. En effet, les projections indiquent que cette reconnaissance internationale pourrait propulser la fréquentation touristique, faisant passer le nombre de visiteurs annuels de cent soixante mille à quatre cent mille.

Une telle augmentation transformerait radicalement l'attractivité du département, profitant non seulement au site lui-même, mais à l'ensemble des commerces, des guides et des structures d'accueil de la région environnante.

'C'est très rare qu'on mette un site et un département ainsi à l'honneur', a souligné un membre de l'entourage présidentiel, confirmant l'importance symbolique de l'événement. Au-delà de l'enjeu culturel et touristique du pic du Midi, Emmanuel Macron a profité de cette rencontre solennelle pour réaffirmer son engagement envers le développement structurel des Hautes-Pyrénées. Un point crucial de son discours a concerné l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, véritable porte d'entrée pour les flux internationaux.

Le président a insisté sur la nécessité de renforcer et de consolider la qualité de la desserte aérienne, soulignant que la visibilité accrue du territoire, induite par le projet UNESCO, rendrait l'infrastructure aéroportuaire encore plus indispensable pour soutenir l'économie locale. Parallèlement, la question de la santé publique a été mise en avant avec une promesse ferme concernant le projet de nouvel hôpital pour Tarbes et Lourdes.

Le chef de l'État a rappelé la détermination collective à ouvrir les portes de cet établissement moderne d'ici l'année 2031, précisant que ce dossier s'inscrit dans une mobilisation globale pour garantir un accès aux soins de qualité pour tous les habitants de la région. Ces investissements massifs dans les transports et la santé témoignent d'une volonté politique de stabiliser la population locale tout en préparant le territoire à accueillir un volume plus important de visiteurs internationaux.

L'attractivité du territoire passe également par une modernisation profonde de l'offre hôtelière et une stratégie de formation ambitieuse pour la jeunesse. En s'appuyant sur les initiatives mises en œuvre à Lourdes dès la fin de la crise sanitaire du Covid-19, le président a exprimé son souhait de généraliser l'amélioration des services d'accueil à l'ensemble des communes du département. L'objectif est clair : monter en gamme pour répondre aux exigences d'une clientèle internationale tout en préservant l'authenticité pyrénéenne.

Emmanuel Macron a particulièrement insisté sur la vocation des jeunes générations, encourageant la formation professionnelle dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Selon lui, ces emplois, intrinsèquement liés au sol et à l'identité régionale, sont des postes non délocalisables, essentiels pour maintenir le dynamisme démographique et économique local.

La présence d'élèves de CM2 et de lycéens lors de la soirée à l'Élysée, accompagnés par le groupe Boulevard des Airs, a symbolisé cette transmission et l'espoir d'un avenir radieux pour la jeunesse bigourdane. En concluant sur une note d'émotion, le président a promis de se rendre personnellement à Loudenvielle en juillet, scellant ainsi un pacte de confiance et de proximité avec un territoire qu'il considère comme un joyau de la République française





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