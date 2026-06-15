La candidature du Pic du Midi et de son observatoire est au bout de son chemin avec la perspective - enfin ! - d'un classement l'année prochaine, après l'examen des experts indépendants lors de la session de juin-juillet 2027.

Le Pic du Midi se rapproche d'une inscription au patrimoine mondial de l' Unesco . Soutenue par l'Etat, les scientifiques et les collectivités, sa candidature a franchi avec succès les dernières étapes avant une décision attendue l'an prochain.

Le Pic du Midi, connu dans le monde entier et véritable phare occitan dominant les Pyrénées, est un symbole des Pyrénées et un haut lieu de la recherche scientifique. Malgré son importance, il n'est pas encore classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Mais l'échéance arrive à grands pas. La candidature du Pic du Midi et de son observatoire est au bout de son chemin avec la perspective - enfin !

- d'un classement l'année prochaine, après l'examen des experts indépendants lors de la session de juin-juillet 2027. Une candidature qui s'est patiemment construite ces dernières années, mobilisant scientifiques, élus locaux et nationaux et jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, qui a reçu tous les partenaires le 9 juin à l'Élysée pour réceptionner solennellement le dossier de candidature.

Depuis son inscription sur la liste indicative de l'État français en octobre 2022, la candidature du pic du Midi et de son observatoire était entrée dans sa phase de suivi et d'accompagnement par le Comité français du patrimoine mondial (CFPM). La création du groupement d'intérêt public (GIP) du Pic du Midi en juillet 2024, regroupant le Syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi et l'Université de Toulouse, a d'ailleurs permis de mutualiser les moyens et les compétences pour porter la candidature.

Après un premier avis 'favorable' consacré à la démonstration de la valeur universelle exceptionnelle du bien candidat, un deuxième avis 'très favorable' sur les périmètres et les protections du bien, une troisième et dernière audition, en juin 2025, avait, elle aussi, reçu un avis 'très favorable', dégageant ainsi la voie vers le classement tant attendu. L'histoire du Pic du Midi est une histoire de science, de travail, de conquêtes humaines, d'industrie et de sport.

Un trésor des Pyrénées façonné par des générations de pionniers. Le président Emmanuel Macron a salué 'la mobilisation de la nation tout entière' pour 'la reconnaissance de la valeur universelle de ce site et de toute son histoire, de cet ensemble à la fois naturel, humain, de recherche'. Il a également assuré 'moi, je ferai tout ce que je peux pour vous accompagner jusqu'au bout', conscient qu'il ne sera plus à l'Élysée lors de la décision finale.

Mais Emmanuel Macron, qui parle du 'pic chéri' qui a marqué son enfance, mesurera alors, comme nous tous, que l'entrée du Pic du Midi dans le patrimoine mondial sera une fierté française





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