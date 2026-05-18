Le Pic du Midi de Bigorre entre explorateurs spatiaux et patrimoine dans une émission d'actualités scientifiques

Alexandrie avec l'émission Secrets de la science, l'observatoire du Pic du Midi, un site pyrénéen de renommée mondiale en astronomie et astrophysique, fait son mieux pour valoriser un classement Unesco et devenir Monument préféré des Français. Son directeur commercial, Vincent Doutres, invite au vote. L'émission d'actualités scientifiques est diffusée ce mardi soir à 21h10. Pour en savoir plus, rendez-vous sur France 2.

L'observatoire du Pic du Midi s'invite sur France 2 avec l'émission 'Secrets de la science'. Entre exploration spatiale et patrimoine, le site pyrénéen vise aussi son classement Unesco et le titre de Monument préféré des Français.

Ce mardi 19 mai, pour le premier numéro de son émission, France 2 diffuse un documentaire réalisé dans l'enceinte de l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre et présentée par Allan Petre, ingénieur français à la NASA. Les nombreux intervenants, dont Rémi Cabanac, directeur scientifique de l'Observatoire du Pic du Midi, Michel Mayor, prix Nobel de physique 2019, ou encore Frédéric Courtade et Gilles Munsch, directeur et enquêteur du Geipan (Groupe d'Etudes et d'Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés), donneront des éléments de réponse à cette question qui anime l'humanité depuis la nuit des temps: Sommes-nous seuls dans l'Univers





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