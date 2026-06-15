Le philosophe Fabrice Midal partage son regard sur les notions attendues des candidats dans l'épreuve de philosophie du baccalauréat 2026

Le philosophe Fabrice Midal a partagé son regard sur les notions attendues des candidats dans l'épreuve de philosophie du baccalauréat 2026. L'épreuve a marqué le coup d'envoi des épreuves écrites du baccalauréat, avec plus de 530.000 lycéens de terminale qui ont planché sur une question ou un texte de philosophie.

Le philosophe Fabrice Midal a partagé son regard sur les notions attendues des candidats dans l' épreuve de philosophie du baccalauréat 2026 . L'épreuve a marqué le coup d'envoi des épreuves écrites du baccalauréat, avec plus de 530.000 lycéens de terminale qui ont planché sur une question ou un texte de philosophie.

En filière générale, 380.000 lycéens avaient le choix entre deux sujets de dissertation : 'Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?

' ou 'Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? ', et un commentaire d'un texte extrait de. Selon Fabrice Midal, l'enjeu du sujet réside dans la question suivante : 'Est-ce qu'on peut être heureux, juste en accomplissant ses désirs et en étant satisfait, ou juste en ne ressentant plus rien des malheurs des autres, ce qui est un peu l'image du sage ?

' . Il ajoute que dans ce type de sujet, il faut faire attention aux mots et interroger les mots. Le philosophe estime que la question du bonheur est une question politique et que 'être heureux, ce n'est pas seulement la satisfaction des désirs, mais être heureux, ça peut être aussi penser au bien commun'.

Le ministre de l'Éducation nationale a déclaré qu'il ne veut plus que 'aucun examen ne se déroule l'après-midi' en raison des vagues de chaleur vouées à se répéter





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Baccalauréat 2026 Philosophie Fabrice Midal Épreuve De Philosophie Bonheur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EN DIRECT Bac 2026 : Ca débute avec la mythique épreuve de philo...A 8 heures pétantes, les candidats au bac commenceront à plancher sur la sacro-sainte épreuve de philosophie qui ouvre, comme chaque année, l’édition 2026 du baccalauréat

Read more »

Découvrez le sujet de l’épreuve de philo du bac 2026Comme chaque année, c’est la philosophie qui ouvre le bal du baccalauréat pour les élèves de terminale. Découvrez sur quels sujets ils doivent plancher.

Read more »

Baccalauréat 2026 : 530 000 élèves de terminales débutent ce lundi les épreuves écrites avec la philosophieAprès l’épreuve de français jeudi et, pour la première fois, celle de mathématiques vendredi pour les élèves de première, 386 312 élèves de terminale pour le bac général et 146 687 pour le bac technologique ont commencé à plancher à 8 heures sur un des trois sujets de...

Read more »

Bac philo 2026 : découvrez les corrigés des épreuves des filières générale et technologiqueBac philo 2026 : découvrez les corrigés des épreuves des filières générale et technologique

Read more »