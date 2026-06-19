Le pétrole et les combustibles fossiles : un avenir incertain

Le spécialiste du climat Jean-Marc Jancovici a affirmé que le monde allait devoir faire avec de moins en moins de combustibles fossiles, notamment le pétrole. Il a expliqué que le pétrole met entre 40 et 400 millions d'années à se former sous terre et que c'est assez facile de comprendre qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus avoir en provenance de votre placard la même chose qu'avant.

Le spécialiste du climat Jean-Marc Jancovici a affirmé que le monde allait devoir faire avec de moins en moins de combustibles fossiles , notamment le pétrole .

La fermeture du détroit d'Ormuz nous rappelle que nous allons devoir faire avec de moins en moins de combustibles fossiles parce qu'on importe tout et que les gens qui nous fournissent vont voir les gisements de toute façon se tarir. Le pétrole met entre 40 et 400 millions d'années à se former sous terre, de même pour le gaz et le charbon, et c'est assez facile de comprendre qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus avoir en provenance de votre placard la même chose qu'avant.

Les États-Unis peuvent faire couler l'or noir parce qu'ils en sont redevenus le premier producteur mondial, mais sur la planète on ne peut pas





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