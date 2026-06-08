La deuxième édition du trail de Montastruc se déroulera le samedi 20 juin. Cette épreuve sportive de 13 kilomètres présentera 530 mètres de dénivelé et sera ouverte au challenge Running 82.

Le petit trail qui monte ! Ce trail d'un peu plus de 13 kilomètres revient pour une nouvelle édition au nord-est de Montauban. Le samedi 20 juin, l'association 'Courir à Montastruc ' organise la deuxième édition de son trail.

Nouveauté cette année, cette course est ouverte au challenge Running 82. Après le succès de la première édition, de nombreux coureurs sont attendus sur ce parcours de 13 kilomètres présentant 530 mètres de dénivelé. Cette belle épreuve sportive débutera à 18 heures devant la salle des fêtes. Les coureurs emprunteront une boucle variée qui permettra d'apprécier le cadre naturel exceptionnel de la commune.

Pour cette édition, 300 dossards sont disponibles. La manifestation sportive débutera à 17 heures par une marche pédestre de 9 kilomètres (inscription sur Chrono-Start). À partir de 18 h 15, les plus jeunes seront également à l'honneur grâce à une animation qui leur sera consacrée. Cette épreuve est ouverte aux enfants nés en 2017.

Pour la course des enfants nés entre 2017 et 2020, les parents peuvent accompagner leurs enfants et tous les petits sportifs recevront une récompense. Les parcours sont de 1,2 km pour les enfants de 9 ans et de 2,4 km pour les 10-13 ans





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