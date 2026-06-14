Le petit Poucet Curaçao, néophyte en Coupe du monde, fait ses débuts contre l'Allemagne

Le petit pays de Curaçao, qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde, débutera contre l'Allemagne, quadruple championne du monde, dimanche à Houston.

Le petit Poucet Curaçao , néophyte en Coupe du monde, fait ses grands débuts dimanche à Houston contre l' Allemagne , quadruple championne du monde. Ses quatre étoiles sur le maillot.

Le coup d'envoi de la première rencontre du groupe E, disputée à Houston sera donné à la chaîne qui diffuse l'intégralité des 104 matchs du Mondial. Et à la radio sur RMC et la radio digitale 100% Coupe du monde. Il sera aussi à suivre en direct commenté sur le site.

Le dernier rempart du Bayern écrira un bout d'histoire : sa 125e sélection sera aussi sa 20e en Coupe du monde, un record au poste de gardien de but qu'il partagera avec le Français Hugo Lloris. Pour sa toute première rencontre de Coupe du monde, le plus petit pays de l'histoire à se qualifier pour une phase finale veut rendre la vie difficile à la Mannschaft, comme l'a affirmé son sélectionneur Dick Advocaat.

Coupe du monde 2026 : sous l'impulsion de Kimmich, l'équipe d'Allemagne va financer des navettes pour 4.000 supporters. Coupe du monde 2026 : l'Allemagne et l'Espagne ont trouvé la solution pour lutter contre les chaleurs extrêmes... avec un gilet. Il arrive parfois que de toutes petites équipes, des équipes amateurs, battent les grandes équipes aux Pays-Bas. Cela arrive régulièrement.

Nous sommes un petit pays, un très petit pays comparé à l’Allemagne. Et nous allons leur rendre la vie difficile, nous allons être une équipe vraiment désagréable à jouer. Coupe du monde 2026 : On va essayer de régaler tout le monde, le cadeau de Cherki pour les Bleus et tout le staff. La salle sous le choc à Lyon pour l'Hexagone MMA 45 : Anzor Baybatyrov inflige un terrible KO à Paul Dena dès le premier round.

Une grande première à la Coupe du monde 2026 : une nouvelle règle d'arbitrage a été utilisée (et ça fait déjà polémique)





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