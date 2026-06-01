Le Pérou est confronté à une vague d'insécurité qui a conduit à une augmentation des homicides et des extorsions. Les habitants, comme Epifania Almeyda, vivent dans la peur des criminels qui tuent et extorquent. La candidate à la présidentielle de droite, Keiko Fujimori, promet une politique de "main ferme" contre la criminalité, tandis que son rival de gauche, Roberto Sanchez, propose de modifier la Constitution pour permettre aux militaires de prêter main forte à la police.

Le Pérou traverse une vague d'insécurité qui a conduit à une augmentation des homicides et des extorsions. Les habitants, comme Epifania Almeyda, vivent dans la peur des criminels qui tuent et extorquent.

La candidate à la présidentielle de droite, Keiko Fujimori, promet une politique de "main ferme" contre la criminalité, tandis que son rival de gauche, Roberto Sanchez, propose de modifier la Constitution pour permettre aux militaires de prêter main forte à la police. Les plaintes pour extorsion ont augmenté de 20% en 2025, et le secteur des transports est le plus touché avec au moins 75 chauffeurs assassinés.

Jacob Condor, chauffeur de bus, se recommande au Seigneur de Muruhuay chaque matin avant de prendre le volant, tandis que Julio César Raurau, entrepreneur dans le secteur des transports, reçoit des menaces de bandes criminelles. Les échecs de la classe politique et l'instabilité politique ont permis aux organisations criminelles de s'étendre au Pérou. Les habitants souhaitent un changement radical et votent pour Roberto Sanchez, estimant que le fujimorisme n'a rien fait pour le peuple





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