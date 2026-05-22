Le perfectionnisme chez l'enfant : «Beaucoup d'enfants finissent par croire que leur valeur dépend uniquement de leurs performances»

Le perfectionnisme chez l'enfant ne se résume pas à vouloir bien faire. Selon le Dr Evita Limon-Rocha, psychiatre pour enfants et adolescents, certains signes doivent attirer l'attention. "Avoir besoin de constamment être rassuré" ou "une autocritique permanente" sont souvent présents chez certains enfants. Pour les enfants perfectionnistes, "quelque chose ne va jamais bien".

Votre enfant passe des heures sur ses devoirs, se met au fond de larmes par la moindre erreur ou refuse d'essayer une nouvelle activité par peur de ne pas réussir ?

Derrière ces comportements parfois interprétés comme du sérieux ou de l'ambition peut se cacher une souffrance bien plus profonde : le perfectionnisme. Pour les spécialistes, il existe une différence essentielle entre un enfant qui veut 'faire de son mieux' et un enfant qui ressent le besoin d'être parfait. Le premier accepte les erreurs comme une étape normale de l'apprentissage. Le second, lui, vit avec la peur constante de décevoir, d'échouer ou de ne pas être 'assez bien'.

'Beaucoup d'enfants finissent par croire que leur valeur dépend uniquement de leurs performances', alerte Jennifer Breheny Wallace, auteure de Never Enough : When Achievement Culture Becomes Toxic. Une pression qui peut avoir des conséquences importantes sur leur santé mentale





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