Le département de la Défense américain demande un financement d'urgence au Congrès pour couvrir les coûts de la guerre contre l'Iran et d'autres opérations militaires, alors que ses fonds pourraient être épuisés dès l'été. Les estimations officielles sont contestées et les démologues s'opposent à ce qu'ils jugent un conflit illégal.

Le Pentagone fait face à un déficit budgétaire considérable de 80 milliards de dollars, principalement attribué aux opérations militaires récentes au Moyen-Orient. Selon des sources citées par le Wall Street Journal, le département de la Défense américain serait contraint de demander au Congrès un budget supplémentaire d'urgence pour éviter un épuisement de ses fonds dès l'été.

Cette situation financière critique survient peu après la conclusion d'un protocole d'accord entre Washington et Téhéran, marquant la fin officielle des hostilités directes entre les deux pays. Le vice-ministre de la Défense Stephen Feinberg aurait abordé la question lors de discussions avec des parlementaires.

Les dirigeants du Pentagone ont indiqué qu'à défaut d'un nouveau crédit de guerre, ils devront réduire les exercices d'entraînement et d'autres priorités opérationnelles, en raison des coûts engendrés par le conflit contre l'Iran et des déploiements massifs le long de la frontière sud des États-Unis. Une partie des fonds demandés sera allouée aux opérations navales, à la rémunération du personnel et aux munitions.

Cependant, certains élus du Congrès, notamment parmi les démocrates, ont déjà signalé leur opposition à ce financement, estimant que l'administration Trump n'a jamais obtenu l'autorisation légale du Congrès pour mener la guerre contre l'Iran, rendant le conflit illégal selon eux. Les estimations officielles du Pentagone concernant le coût de la guerre ont rapidement évolué, passant de 25 milliards de dollars à la mi-mai à 29 milliards de dollars seulement deux semaines plus tard.

Jules Hurst, contrôleur par intérim du Pentagone, a justifié cette hausse par des coûts opérationnels supplémentaires liés au maintien des forces américaines au Moyen-Orient et par des dépenses de réparation et de remplacement du matériel militaire. Ces chiffres officiels sont fortement contestés par l'opposition et des experts indépendants.

Elaine McCusker, ancienne haute responsable du budget au Pentagone et analyste à l'American Enterprise Institute, a évalué le coût réel du conflit entre 25 et 35 milliards de dollars dès avril, en incluant les contributions des partenaires régionaux. Son analyse détaille que les États-Unis et leurs alliés ont dépensé environ 13,7 milliards de dollars en intercepteurs et 9,7 milliards de dollars en bombes et missiles.

Les dégâts subis par les infrastructures militaires américaines, comme les avions détruits ou endommagés, sont estimés à 2,6 milliards de dollars. D'autres sources, comme le site IranWarCost.com, portent l'estimation totale à 148 milliards de dollars depuis le début des opérations le 20 avril 2024, tandis que le site spécialisé évalue le coût à 113,3 milliards de dollars au 16 juin.

Au-delà du conflit iranien, les États-Unis ont engagé d'importantes ressources militaires dans d'autres opérations, notamment une intervention complexe au Venezuela visant à capturer le président Nicolas Maduro, poursuivi pour trafic de drogue présumé. De plus, depuis septembre, les forces américaines mènent des frappes contre des navires impliqués dans le narcotrafic dans le Pacifique et les Caraïbes, ajoutant à la pression budgétaire globale.

Cette accumulation de dépenses militaires sur plusieurs fronts soulève des questions cruciales sur la soutenabilité financière de la Défense américaine et sur le contrôle du budget par le Congrès, dans un contexte de tensions politiques internes





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