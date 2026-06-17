Le peintre périgordin Jean-Michel Linfort, 80 ans, continue à dessiner et peindre le Tour de France

Jean-Michel Linfort, un artiste peintre de Dordogne et ancien sous-préfet, a passé sa vie à dessiner et peindre le Tour de France. Il a commencé à dessiner les coureurs à l'âge de 5 ou 6 ans et a peint des centaines de tableaux, pastels et huiles représentant les protagonistes de ce 'sport fantastique' qui le fascine.

Le peintre périgordin Jean-Michel Linfort , âgé de 80 ans, a passé toute sa vie à dessiner et peindre le Tour de France. Il a commencé à dessiner les coureurs à l'âge de 5 ou 6 ans, après avoir découvert les dessins de René Pellarin dans la revue 'Miroir Sprint'.

Depuis, il a peint des centaines de tableaux, pastels et huiles représentant les protagonistes de ce 'sport fantastique' qui le fascine. Son atelier, situé dans la ferme de Sanilhac, est rempli de ces œuvres d'art qui témoignent de son amour pour le cyclisme. Jean-Michel Linfort a également écrit une quarantaine de livres, dont plusieurs sur le cyclisme, et ses dessins sont régulièrement publiés dans des revues ou livres sur le sujet.

Il est considéré comme l'un des meilleurs illustrateurs du Tour de France, et son travail a été préfacé par des personnalités du monde du cyclisme, telles que Jean-Marie Leblanc et Christian Prudhomme. Le peintre a également été exposé maintes fois et a reçu de nombreux prix pour ses œuvres. Il continue à peindre et dessiner, même si il a récemment décidé de lever un peu le pied pour préserver sa santé.

Jean-Michel Linfort est un artiste peintre de Dordogne et ancien sous-préfet qui a passé sa vie à dessiner et peindre le Tour de France. Il a écrit deux nouveaux livres sur le sujet et continue à peindre et dessiner, même si il a récemment décidé de lever un peu le pied pour préserver sa santé. Il est considéré comme l'un des meilleurs illustrateurs du Tour de France, et son travail a été préfacé par des personnalités du monde du cyclisme.

Le peintre a également été exposé maintes fois et a reçu de nombreux prix pour ses œuvres





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