Le PDG de Coopérative U rejette en bloc le rapport du Sénat sur les marges de la grande distribution

Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U, a qualifié d'à charge et de faux le rapport sénatorial sur les marges de la grande distribution. Il a contesté les chiffres avancés et dénoncé un déséquilibre dans l'écoute des acteurs de la chaîne alimentaire.

Le patron de Coopérative U , Dominique Schelcher , a vigoureusement critiqué le rapport du Sénat sur les marges de la grande distribution lors de son intervention sur RTL.

Il a qualifié ce rapport d'à charge, affirmant que les chiffres avancés, notamment celui selon lequel 40 euros sur 100 euros de panier reviennent à l'entreprise, sont totalement faux. Selon lui, si on se limite aux distributeurs, la part n'est que de 9% et ne représente pas une marge nette, précisant que lorsqu'un client dépense 100 euros dans un magasin U, le commerçant ne garde que 2 euros.

Il a également considéré que le chiffre de 85% de marge sur une boîte de six œufs correspond à un cas extrême et non représentatif, déplorant que seuls les industriels aient été écoutés par les sénateurs. Le rapport, issu d'une commission d'enquête sénatoriale, dénonçait des pratiques prédatrices et des méthodes de négociation basées sur la menace, l'intimidation et la contrainte, jugeant indispensable un rééquilibrage en faveur des agriculteurs, producteurs, transformateurs et industriels.

Schelcher a souligné que ce rapport oppose tous les acteurs de la chaîne alimentaire et ne reflète pas la réalité du quotidien des distributeurs





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