Le PB86 a échoué à atteindre la montée en Betclic ÉLITE

Le Poitiers Basket 86 a disputé un match épique contre l'Élan Béarnais dans le cadre de la finale des playoffs d'accession. Malgré une saison exceptionnelle, l'équipe a échoué à atteindre son objectif final, la montée en Betclic ÉLITE.

Le Poitiers Basket 86 a disputé un match épique contre l' Élan Béarnais dans le cadre de la finale des playoffs d'accession . Malgré une saison exceptionnelle , l'équipe a échoué à atteindre son objectif final, la montée en Betclic ÉLITE.

Le coach du PB86 a exprimé sa fierté et sa déception après la défaite. Il a souligné la progression des joueurs et l'importance de la saison, qui a permis à l'équipe de remettre Poitiers sur la carte. Les joueurs ont également partagé leurs sentiments et leurs pensées après la défaite, soulignant la difficulté de la saison et la fierté de leurs réalisations. La saison a été exceptionnelle, avec des éclosions de joueurs et des exploits contre des grosses équipes.

Le public a été incroyable, et la chaleur a pesé sur la rencontre. Le coach espère que cette saison donnera des idées aux dirigeants pour continuer à structurer l'équipe et qu'il y aura d'autres joueurs et d'autres jeunes qui rejoindront l'équipe l'année prochaine





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