Le Pavillon Bleu, un label de tourisme durable

Le Pavillon Bleu est un label environnemental qui récompense les communes françaises qui s'engagent dans la protection de l'environnement et améliorent la qualité des plages.

Le Pavillon Bleu , un label environnemental devenu un véritable symbole de tourisme durable , est obtenu par de nombreuses communes françaises chaque été. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement et pourquoi les villes tiennent-elles à l'obtenir ?

Il y a plusieurs stations balnéaires françaises qui ont obtenu le Pavillon Bleu pour l'été 2026, notamment le Cap d'Agde, La Grande-Motte et Port-Camargue. Ce label a été créé en 1985 pour récompenser les communes et les ports de plaisance qui s'engagent dans la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité des plages.

Pour obtenir ce label, les communes doivent répondre à des critères particulièrement exigeants, notamment la qualité irréprochable des eaux de baignade, la gestion des déchets et la propreté des plages. Certains stations balnéaires investissent d'ailleurs énormément pour conserver cette distinction devenue un véritable argument touristique. Le Pavillon Bleu existe aussi en Europe et dans de nombreux pays du monde





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