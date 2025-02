Le Parisien se modernise: 30 suppressions de postes et un focus sur le numérique

Face aux difficultés du marché de la presse papier et à la nécessité de s'adapter aux nouvelles tendances numériques, Le Parisien annonce un plan de modernisation qui impliquera la suppression de 30 postes, principalement au sein de la rédaction. Le groupe Les Echos-Le Parisien, détenu par LVMH, met l'accent sur le développement des abonnements numériques et la création de nouveaux contenus en ligne.

Les temps sont durs pour la presse papier . Le quotidien Le Parisien entend « moderniser » son organisation, en refondant ses services et en accélérant sa transition numérique , ce qui va se traduire par une trentaine de suppressions de postes , rapporte l’AFP.

Des départs sur la base du « volontariat » « Ce projet de modernisation de l’organisation de notre grande rédaction tient compte des analyses de notre audience » et du « développement des abonnements numériques », a indiqué Pierre Louette, PDG du groupe Les Echos-Le Parisien. Cela « permet d’envisager d’économiser une trentaine de postes », pour l’essentiel dans la rédaction, et « les départs auront lieu dans ce cadre sur une base de volontariat », a-t-il souligné. Le groupe Les Echos-Le Parisien est détenu par le géant du luxe LVMH, dont Bernard Arnault est PDG. « De lourdes pertes » Dans un message au personnel dont l’AFP a eu copie, la direction a précisé que « Le Parisien ne parvient pas à trouver un modèle économique et enregistre de lourdes pertes ». « Depuis trois ans, nous subissons de plein fouet les effets de l’inflation, et nos coûts de production et de logistique continuent à croître plus rapidement que nos revenus », soulignent Pierre Louette ainsi que Sophie Gourmelen, directrice générale du pôle Le Parisien et Nicolas Charbonneau, directeur de la rédaction. « Notre transition numérique, bien que prometteuse, n’a pas encore atteint son plein potentiel », ajoutent-ils. Place au « web first » Le projet de réorganisation doit être mis en œuvre progressivement au cours du deuxième trimestre 2025. Les contours des services et « pôles thématiques » au sein de la rédaction seront redéfinis. Pour le numérique, une rédaction en chef centrale, « web first », aura « compétence sur l’ensemble de nos supports », est-il indiqué. L’offre vidéo et podcasts sera « densifiée » et « un développement soutenu de nouveaux contenus et produits numériques » est prévu





20minutesparis / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Presse Papier Le Parisien Modernisation Transition Numérique Suppressions De Postes LVMH Abonnements Numériques Web First

