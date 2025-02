Le Paris Saint-Germain : un moteur surpuissant en Ligue des champions

Cette saison, le Paris Saint-Germain affiche une force physique remarquable en Ligue des champions, parcourant des distances impressionnantes. Luis Enrique, l'entraîneur du club, souligne l'effort fourni par ses joueurs et les statistiques confirment cette évolution.

C'était une faiblesse que Luis Enrique avait tenté de relativiser l'année dernière, c'est aujourd'hui une force : cette saison en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain n'est pas avare d'efforts. Le club de la capitale court beaucoup et en use même certaines équipes besogneuses et moins dotées techniquement, comme Brest (18h45) qu'il affronte ce mardi en barrages. Sortie de son contexte et raccourcie, la phrase a fini par devenir une punchline.

Il y a quelques jours, Luis Enrique assurait que son équipe était « très féroce ». Et ce n'était absolument pas une pique contre son ancien buteur. Le technicien espagnol en est intimement convaincu et, en attendant le printemps, les résultats du Paris Saint-Germain ne le contredisent pas. « On a une équipe qui travaille dur », a même certifié l'entraîneur parisien pour étayer son propos. Avant les barrages de la Ligue des champions (qui n'existaient pas encore la saison dernière), plusieurs chiffres tendent à démontrer que Paris a progressé depuis un an. D'autres indiquent carrément que l'équipe parisienne a profondément changé sur les plans collectif, comportemental et physique. L'une d'elles a été relevée par Éric Roy, juste après la confrontation entre les deux équipes en L1. « Quand on les a affrontés, on avait moins le ballon. Et habituellement, quand on a moins le ballon, on court plus que l'adversaire. Je me suis donc dit qu'on avait dû courir beaucoup, plus qu'eux. Contre le Real Madrid par exemple, on avait couru 120 kilomètres et le Real, 112. Face à Paris, on a couru 122,2 km, sans doute notre meilleure performance physique. Mais Paris a couru 122,4 km. Ils ont couru plus que nous alors qu'ils avaient le ballon. Cette saison, en Ligue des champions, seules six équipes ont parcouru plus de kilomètres que le Paris Saint-Germain (949,26 km en tout, soit 118,13 par match en moyenne) : le Bayern, Sturm Graz, Salzbourg, l'Atletico, Benfica et Lille. Mais parmi ces écuries, seul le club bavarois a eu une possession moyenne supérieure à 50%. Bien sûr, courir beaucoup ne garantit pas de gagner des matches et des titres. Et la distance totale couverte est un indicateur moins fiable que les données individualisées, comme le nombre de sprints à haute intensité effectués par les joueurs. Ces statistiques sont élaborées par des entreprises privées avec lesquelles les clubs collaborent. C'est d'ailleurs ainsi que Luis Enrique s'était défendu, l'année dernière. « Je peux courir 15 kilomètres sans jamais toucher le ballon. Ce que l'on fait est merveilleux. Nous, nous nous préparons avec des outils très précis ». Ce jour-là, le coach parisien avait justement été interrogé sur le déficit de distance parcourue par le PSG face à ses différents adversaires. Lors de sa défaite face au FC Barcelone en quart de finale aller, le club de la capitale avait par exemple couru 7 kilomètres de moins que l'équipe catalane. Et aucune autre équipe n'avait fait pire à ce stade. Cette saison, Paris a couru en moyenne cinq kilomètres de plus par match, par rapport à la saison dernière (118,13 contre 113,16). Un gouffre qui explique, en partie, comment le club de la capitale a été capable de hausser le curseur sur le plan de l'intensité, avec des joueurs généreux en efforts comme João Neves (87,2 km), Marquinhos (86,7), Hakimi (85,9) ou encore Vitinha (83,9). Vendredi, Monaco - autre écurie européenne - a elle aussi été soufflée par le rouleau compresseur parisien (4-1), a peiné à faire les efforts en Ligue des champions, avec à peine plus de 100 kilomètres couverts par match. Et ce n'est ni un hasard ni la promesse d'un moins bon printemps européen.





