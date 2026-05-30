Le Paris Saint-Germain remporte une deuxième Ligue des champions consécutive

Le Paris Saint-Germain a remporté une deuxième Ligue des champions consécutive après sa victoire en finale face à Arsenal, au terme de la séance des tirs au but.

Le Paris Saint-Germain a remporté une deuxième Ligue des champions consécutive après sa victoire en finale face à Arsenal , au terme de la séance des tirs au but .

Les scènes de liesse se multiplient dans la capitale, où des incidents sont constatés. Suivez notre direct. 22:27 Alerte 79 interpellations, dont 45 gardes à vue Plus d'infos à suivre... 21:46 45 interpellations à 20h30 D'après une source policière, à 20h30, les forces de l'ordre ont procédé à 45 interpellations à Paris qui ont débouché sur 13 gardes à vue. En plus des 24 torches, une centaine de mortiers ont été saisis.

Un policier a été blessé, souligne cette source proche du dossier. Avenue de Versailles, dans le 16e arrondissement, une boulangerie et un restaurant ont été dégradés. Près du Parc des Princes, où le match était retransmis, les agents ont débarrassé des barricades formées par des vélos. 21:22 Déclaration Une nouvelle étoile brille sur Paris, dit Macron Le président Emmanuel Macron a félicité samedi soir l'équipe du Paris SG après sa deuxième victoire consécutive dans la Ligue des champions.

Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l'Europe. La France est fière, a-t-il écrit sur X. Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l'Europe.

La France est fière, a-t-il ajouté, juste après la victoire aux tirs aux buts du club parisien face à Arsenal. 20:50 Alerte Le PSG décroche un deuxième titre d'affilée ! Le PSG a remporté la séance de tirs au but face à Arsenal (1-1 a.p. , 4 t.a.b à 3) et glane un deuxième sacre consécutif ! C'est une première pour un club français.

Paris réédite ainsi la performance du Real Madrid, dernière formation à s'être adjugée deux Ligues des champions d'affilée, les Madrilènes dirigés par Zinédine Zidane ayant même fait mieux avec trois C1 entre 2016 et 2018. 20:47 Alerte Place aux tirs au but ! Le PSG et Arsenal ne sont pas parvenus à se départager au terme de la prolongation.

La séance des tirs au but va donc décider du vainqueur... 20:08 Le PSG et Arsenal en prolongation Le PSG et Arsenal, à égalité 1-1 à l'issue des 90 minutes du temps réglementaire, disputent une prolongation en finale de la Ligue des champions samedi à Budapest. Arsenal a ouvert le score par Kai Havertz dès la 5e minute de jeu, Ousmane Dembélé ayant égalisé pour Paris sur penalty à la 64e minute. 20:00 20 personnes interpellées et dix placées en garde à vue D'après une source policière, à 19h30, 1.579 contrôles ont été réalisés par les forces de l'ordre.

Dans ce cadre, 64 amendes ont été données et 20 interpellations ont eu lieu à Paris, donnant lieu à 10 gardes à vue. Un total de 24 torches et deux mortiers ont été saisis. Un abri de bus situé avenue de la Boetie, dans le 8e arrondissement de la capitale, a également été dégradé. À 20 heures, 150 personnes au niveau de la porte de Saint-Cloud ont été contenues, selon cette source.

Entre 4.000 et 5.000 personnes se trouveraient sur les Champs-Élysées, mais aucun autre incident n'est à déplorer aux abords de la plus belle avenue du monde. Rien à signaler non plus du côté des trois concerts qui se tiennent au même moment dans la région parisienne. 19:43 Ousmane Dembélé égalise sur penalty, la finale relancée Le Ballon d'or Ousmane Dembélé a égalisé sur penalty pour le Paris Saint-Germain.

La finale est relancée ! 18:51 Le PSG mené 1-0 à la mi-temps face à Arsenal C'est la mi-temps à Budapest. Le PSG est mené 1-0 face à Arsenal, après un but dès la sixième minute du buteur des Gunners, Kai Havertz.

Il reste 45 minutes aux hommes de Luis Enrique pour tenter d'inverser la tendance. 18:35 Des premiers incidents constatés à Paris Des groupes de personnes portant des cagoules et des barres de fer sont aperçus dans le 18e arrondissement de Paris, sans dégradation pour le moment, indique une source policière à Europe 1. D'autres groupes à risque sont repérés dans les Halles, au centre de la capitale, où une forte affluence est constatée.

Dans le 1er arrondissement, les forces de l'ordre sont intervenues sur la place Marguerite-de-Navarre, ajoute la source. Également, des tirs de mortiers ont été observés au niveau de l'avenue Kléber, une artère du 16e arrondissement menant à l'Arc de Triomphe. 18:11 Déclaration 1.600 contrôles et une dizaine d'interpellations D'après la préfecture de police, 17.600 personnes sont rassemblées depuis 14 heures au Parc des Princes, pour la diffusion de la finale de la Ligue des champions, et l'ambiance est festive.

On a un dispositif très robuste, très solide, s'est félicité le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez depuis les Champs-Elysées. Il y a eu un peu moins de 1.600 contrôles et une dizaine d'interpellations, a ajouté le ministre, vers 18h30. Il y a eu un petit moment de tension il y a quelques minutes, sur une tentative de pénétration par la force dans l'enceinte du Parc des Princes





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