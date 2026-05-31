Le Paris Saint-Germain remporte son deuxième titre européen consécutif

Les joueurs du PSG ont été célébrés par plus de 80.000 personnes rassemblées au Champ-de-Mars, avant de se rendre à l'Élysée pour être reçus par Emmanuel Macron. La journée s'est achevée par une fête au Parc des Princes, où les supporters ont pu présenter le trophée à leurs héros.

Le Paris Saint-Germain a remporté son deuxième titre européen consécutif, ce dimanche 31 mai, après avoir battu Arsenal en finale de la Ligue des champions.

Les joueurs du PSG ont été célébrés par plus de 80.000 personnes rassemblées au Champ-de-Mars, avant de se rendre à l'Élysée pour être reçus par Emmanuel Macron. La journée s'est achevée par une fête au Parc des Princes, où les supporters ont pu présenter le trophée à leurs héros. Malgré les festivités, la situation a resté globalement sous contrôle, selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.

Les forces de l'ordre ont été nombreuses pour sécuriser les événements, avec près de 6.000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris. La préfecture de police a également déployé un dispositif de sécurité pour escorter le bus des joueurs. La situation a toutefois été marquée par des dégradations importantes, qui ont été déplorées par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH).

Cette dernière a demandé l'annulation des festivités programmées ce dimanche, afin de sanctionner les supporters impliqués dans les violences et les dégradations constatées après les célébrations. La journée a également été marquée par la désignation de Khvicha Kvaratskhelia, l'attaquant géorgien du PSG, comme meilleur joueur de la Ligue des champions 2025/2026. Cette distinction a été attribuée par un panel d'experts de l'UEFA, qui a salué les performances exceptionnelles de l'attaquant géorgien au cours de la saison





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