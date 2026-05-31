Le Paris Saint-Germain fêté en double champion d'Europe

Le Paris Saint-Germain a été accueilli dimanche 31 mai comme double champion d'Europe après sa victoire face à Arsenal. Les festivités ont été marquées par des incidents et des dégradations, mais la situation a été maintenue sous contrôle par les forces de l'ordre.

Le Paris Saint-Germain a été accueilli dimanche 31 mai comme double champion d'Europe après sa victoire face à Arsenal, avec un score de 1-1, puis 4-3 aux tirs au but.

La nuit suivante a été marquée par des festivités en plein cœur de Paris, mais également par des incidents et des dégradations. Les joueurs du PSG ont atterri à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec un peu plus d'une heure de retard, avant de se rendre au Champ-de-Mars, où plus de 80.000 personnes les attendaient. Ils ont ensuite été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée, avant de fêter leur victoire au Parc des princes.

La préfecture de police a déployé un dispositif de sécurité important, avec plus de 5.780 policiers et gendarmes mobilisés, ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers prêts à intervenir. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a assuré que la situation était restée 'globalement sous contrôle', mais a également déclaré que 219 personnes avaient été blessées, dont 8 grièvement, lors des célébrations.

Le représentant de l'UMIH, Alexandre Bernard, a demandé l'annulation des festivités, estimant que les dégâts étaient importants et que les supporters impliqués dans les violences et les dégradations devaient être sanctionnés





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