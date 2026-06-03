Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique : un club parmi les plus grandes équipes du XXIe siècle ?

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est-il parmi les plus grandes équipes du XXIe siècle ? Le Real Madrid est le seul club à avoir réussi à conserver son titre en Ligue des champions à plusieurs reprises.

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est-il parmi les plus grandes équipes du XXIe siècle ? Le Real Madrid est le seul club à avoir réussi à conserver son titre en Ligue des champions à plusieurs reprises.

Le PSG est-il capable de rejoindre cette liste ? Depuis la création de la Coupe des clubs champions européens, le Real Madrid est le seul club à avoir réussi à conserver son titre en Ligue des champions à plusieurs reprises. Les autres clubs qui ont réussi à conserver leur titre en Ligue des champions à plusieurs reprises sont l'AC Milan, Nottingham Forest, Liverpool, Bayern Munich, Ajax Amsterdam, Inter Milan et Benfica.

Si l'on se concentre sur les plus grandes équipes du XXIe siècle, le Paris Saint-Germain est-il parmi les formations les plus dominantes de l'époque ? Le Real Madrid a remporté trois Ligues des champions et un Championnat et une Supercoupe d'Espagne entre 2016 et 2018. Le Bayern Munich a remporté une Ligue des champions et un Championnat et une Coupe et une Supercoupe entre 2012 et 2014.

Le FC Barcelone a remporté quatorze titres sous les ordres de Pep Guardiola, notamment deux C1, trois Liga, deux Coupes du Roi et trois Supercoupe d'Espagne. Manchester United a connu deux temps forts sous le règne de Sir Alex Ferguson, notamment une fois en C1 et trois années de rang la Premier League entre 2007 et 2009. Le Real Madrid a remporté trois Ligues des champions et un Championnat et une Supercoupe entre 2016 et 2018





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