Le Paris Saint-Germain célèbre son titre de double champion d'Europe

Le Paris Saint-Germain a remporté le titre de double champion d'Europe, après une victoire en finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Les festivités se poursuivent à Paris, avec plus de 80.000 personnes rassemblées au Champ-de-Mars pour célébrer la victoire des joueurs parisiens.

Ce dimanche 31 mai, le Paris Saint-Germain apparaît au lendemain de son succès face à Arsenal comme double champion d'Europe. Les festivités se poursuivent après une nuit de liesse dans les rues de la capitale, marquée par de nombreux incidents.

Les joueurs sont attendus au Champ-de-Mars, où plus de 80.000 personnes sont rassemblées pour les célébrer. C'est Marquinhos, le capitaine du PSG, qui a brandi la Coupe aux grandes oreilles aux côtés du coach Luis Enrique et du président du club, Nasser El-Khelaïfi. Les joueurs parisiens arrivent en bus au Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel, dans un impressionnant cortège. Ils vont être célébrés par environ 80.000 personnes.

L'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia a été désigné meilleur joueur de la Ligue des champions 2025/2026 par un panel d'experts de l'UEFA, a annoncé dimanche l'instance, au lendemain du deuxième sacre européen d'affilée du club parisien. Kvaratskhelia, qui succède au palmarès à son coéquipier français Ousmane Dembélé, a été l'un des grands artisans de la victoire du PSG avec 10 buts inscrits cette saison durant la compétition.

Les joueurs du PSG ont atterri à Roissy, l'avion ramenant de Budapest les joueurs du PSG en France, au lendemain de leur victoire en finale de la Ligue des Champions, a atterri dimanche à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec un peu plus d'une heure de retard, selon une source aéroportuaire. Les joueurs du club sacré champions d'Europe pour la deuxième fois d'affilée vont désormais se rendre au Champ-de-Mars, où plus de 80.000 personnes sont attendues.

Ils sont ensuite censés être reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée, puis fêtés par leurs supporters dans leur écrin du Parc des princes. Près de six mille policiers et gendarmes sont mobilisés dimanche à Paris pour sécuriser les festivités prévues pour le retour des joueurs du PSG, vainqueurs pour la deuxième année consécutive de la Ligue des champions, a annoncé la préfecture de police de Paris.

Ils seront au total 5.780 membres des forces de l'ordre sur le pont, contre 8.000 samedi. Il y aura également 2.500 sapeurs-pompiers prêts à intervenir. L'équipe du PSG doit atterrir vers 15h à l'aéroport de Roissy avant de se diriger vers le Champ de Mars pour la célébration de leur victoire. Quelque 100.000 personnes sont attendues sur cette esplanade au pied de la Tour Eiffel.

Les joueurs sont ensuite invités par le président Emmanuel Macron à l'Elysée. Leur journée s'achèvera au Parc des Princes en soirée pour la présentation du trophée à leurs supporteurs. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) Paris Île-de-France a demandé l'annulation des festivités programmées ce dimanche dans la capitale, suite aux incidents survenus après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions. Selon le représentant de l'UMIH Paris Île-de-France, cette décision permettrait d





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