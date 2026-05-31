Le Paris Saint-Germain apparaît comme double champion d'Europe

Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions pour la deuxième fois d'affilée, après une victoire 4-3 aux tirs au but contre Arsenal. Les joueurs du club sont célébrés par plus de 80.000 personnes au Champ-de-Mars, avant de se rendre à l'Elysée pour être reçus par Emmanuel Macron.

Ce dimanche 31 mai, le Paris Saint-Germain apparaît au lendemain de son succès face à Arsenal comme double champion d'Europe. Après une nuit de liesse dans les rues de la capitale, marquée par de nombreux incidents, les festivités se poursuivent.

Les joueurs du Paris Saint-Germain doivent rejoindre le Parc des Princes, où une fête est organisée dans la soirée. Plus de 48.000 supporters garniront une nouvelle fois les gradins pour conclure les célébrations de la plus belle des manières. Le président Emmanuel Macron a accueilli les joueurs à l'Elysée, déclarant que l'équipe de foot du Paris Saint-Germain est une 'immense fierté pour le pays'.

Il a également dénoncé 'des scènes de violences inacceptables' samedi soir, appelant à une fin à ces actes. Les joueurs du PSG ont repris le bus, direction l'Élysée, avant de se rendre au Champ-de-Mars pour une parade devant leurs supporters. Le capitaine du PSG, Marquinhos, a brandi la Coupe aux grandes oreilles aux côtés du coach Luis Enrique et du président du club, Nasser El-Khelaïfi.

Les membres du club défilent sur un tapis aux couleurs du club, au milieu de milliers de supporters, agitant des drapeaux du PSG ou téléphone en main pour immortaliser ce moment. Ils doivent ensuite être reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron, avant de communier en soirée avec leur public au Parc des Princes





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