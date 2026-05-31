Le Paris Saint-Germain acclamé comme double champion d'Europe

Les joueurs du PSG ont été fêtés avec enthousiasme au Parc des Princes, où plus de 48 000 supporters ont assisté à la célébration. Le président Emmanuel Macron a déclaré que l'équipe de football du PSG est une 'immense fierté pour le pays'.

Ce dimanche 31 mai, le Paris Saint-Germain a été acclamé comme double champion d'Europe après son succès face à Arsenal. Les festivités se poursuivent dans la capitale, malgré des incidents.

Les joueurs du PSG ont été fêtés avec enthousiasme au Parc des Princes, où plus de 48 000 supporters ont assisté à la célébration. Le président Emmanuel Macron a déclaré que l'équipe de football du PSG est une 'immense fierté pour le pays'. Il a également dénoncé des 'scènes de violences inacceptables' samedi soir, avant d'accueillir les joueurs à l'Elysée.

Les joueurs du PSG ont ensuite été reçus par le président à l'Elysée, avant de se rendre au Parc des Princes pour une ultime fête. La soirée a commencé par le show de plusieurs artistes, avant que les joueurs ne soient présentés sur un podium représentant le logo du club.

Les joueurs chaudement applaudis ont été le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, élu par l'UEFA meilleur joueur de cette édition de la C1, le Ballon d'or 2025 Ousmane Dembélé, le milieu de terrain Vitinha ou encore le capitaine Marquinhos





Europe1 / 🏆 41. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paris Saint-Germain Ligue Des Champions Champion D'europe Emmanuel Macron Festivités

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paris Saint-Germain remporte une deuxième Ligue des champions consécutiveLe PSG a remporté la finale de la Ligue des champions en s'imposant aux tirs au but contre Arsenal, devenant le deuxième club français à remporter deux titres d'affilée. Des scènes de liesse se sont produites dans la capitale, avec des premiers incidents signalés à l'arrivée des supporters.

Read more »

Le Paris Saint-Germain entre au “panthéon de la Ligue des champions”Un an après son premier titre européen, le PSG a de nouveau remporté la Ligue des champions face aux Anglais d’Arsenal à Budapest, samedi 30 mai. Les réactions ...

Read more »

Le Paris Saint-Germain remporte une deuxième Ligue des champions consécutiveLe Paris Saint-Germain a remporté une deuxième Ligue des champions consécutive après sa victoire en finale face à Arsenal, au terme de la séance des tirs au but.

Read more »

Le Paris Saint-Germain apparaît comme double champion d'EuropeLe Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions pour la deuxième fois d'affilée, après une victoire 4-3 aux tirs au but contre Arsenal. Les joueurs du club sont célébrés par plus de 80.000 personnes au Champ-de-Mars, avant de se rendre à l'Elysée pour être reçus par Emmanuel Macron.

Read more »