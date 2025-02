Luis Enrique révèle l'impact positif de la décision de ne pas faire jouer Dembélé à Londres contre Arsenal, une sanction qui semble avoir été un déclic pour l'attaquant du PSG.

Les plus grands scientifiques de la planète, malgré leurs efforts acharnés, n'ont pas réussi à percer les mystères qui ont conduit Ousmane Dembélé à se transformer en une véritable machine à buts ces trois derniers mois. Si certaines théories évoquent un pari audacieux entre Dembélé et ses amis, impliquant des montres Patek et Rolex en jeu, Luis Enrique , l'entraîneur du Paris Saint-Germain , propose une explication différente.

Lors d'une conférence de presse jeudi, à la veille du déplacement à Toulouse, il a révélé un souvenir, peut-être pas des plus joyeux pour les deux hommes, qui aurait joué un rôle crucial dans cette métamorphose. « La meilleure chose que j'ai faite, c'est de ne pas l'avoir fait jouer à Londres contre Arsenal, où j'ai été très critiqué, a-t-il déclaré. C'est ma meilleure décision de l'année. Le reste, c'est lui qui l'a fait tout seul. En revanche, l'événement londonien a été très important. »Ce qu'il entend par « important », c'est que la décision de ne pas sélectionner Dembélé pour la rencontre face à Arsenal aurait eu un effet bénéfique sur son numéro 7. Il a servi d'exemple au groupe entier, démontrant qu'il n'y aurait aucun traitement de faveur pour les joueurs en cas de non-respect des consignes. Cette sanction semble avoir également eu un impact sur l'esprit de l'international français, bien qu'elle ne corresponde pas parfaitement en termes de date au véritable tournant de sa saison, du moins en termes statistiques. Si la défaite parisienne contre les Gunners remonte au 1er octobre, ce n'est qu'à partir du match contre Monaco, mi-décembre, que Dembélé a véritablement exploité sa polyvalence offensive, en inscrivant un doublé face aux Monégasques et en lançant une série de buts impressionnante. Cependant, l'essentiel est que le PSG a enfin trouvé en Dembélé le buteur escompté depuis le départ de Kylian Mbappé.





20minutesMars / 🏆 43. in FR

Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Luis Enrique Arsenal Buts Transformation Déclic Sélection

France Dernières Nouvelles, France Actualités

