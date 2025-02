Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne devient la sixième réserve internationale de ciel étoilé en France

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne a été reconnu comme « Réserve internationale de ciel étoilé » par l'association américaine DarkSky. Ce label prestigieux récompense l'engagement du parc pour la protection du ciel nocturne et la limitation de la pollution lumineuse.

Le Parc naturel régional (PNR) des Landes de Gascogne est un véritable paradis pour les amateurs d'astronomie. Grâce à un ciel dégagé et loin de la pollution lumineuse , il est possible d'observer jusqu'à 4 000 étoiles à l'œil nu. Mercredi 12 février, cette région a été récompensée par la prestigieuse labellisation «Réserve internationale de ciel étoilé » (Rice) par l'association américaine DarkSky.

Cette distinction, qui place le PNR des Landes de Gascogne parmi les six réserves françaises et les 22 au sein du monde entier, souligne l'engagement du parc pour la protection du ciel nocturne. Vincent Dedieu, président du parc, souligne l'importance de cette reconnaissance : «C'est une grande fierté pour nous car il s'agit d'un label prestigieux. Nous sommes le premier territoire de plaine à être labellisé Rice ».Cette distinction est le résultat de nombreuses années de travail et d'un engagement fort de l'équipe du PNR. Le projet de limitation de la pollution lumineuse a rassemblé 82 communes situées dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne. Le président du parc explique : «Il a fallu convaincre certains en soulignant les exigences très importantes du label. Nous avons réajusté la demande et accompagné les collectivités. Il y avait un véritable enjeu de sobriété énergétique, au-delà de l'obtention de la labellisation. On a touché des communes jusqu'au Bassin d'Arcachon. La réussite d'obtenir l'adhésion de Lège-Cap-Ferret est un véritable exploit».Pour obtenir le label Rice, les communes ont dû réduire l'éclairage public pour préserver la visibilité nocturne et permettre aux habitants et aux visiteurs de profiter pleinement du ciel étoilé. Bruno Gardère, maire de Saint-Symphorien (Gironde), témoigne de cette transformation : «Depuis un an, nous avons mis en place une nouvelle politique d'éclairage public avec 100% de lampes à LED et une limitation de l'intensité lumineuse. Nous fonctionnons en télégestion, ce qui nous permet de contrôler tout à distance. L'intensité est à 50% entre 22 heures et 1 heure, puis elle est complètement coupée de 1 heure à 5 heures, avant de reprendre à 50% entre 5 heures et 8 heures, le temps que le soleil se lève». Cette démarche a permis de réaliser des économies considérables sur la facture d'électricité, tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Le maire ajoute : «J'espère que ce label permettra d'attirer encore plus de touristes dans les Landes de Gascogne».





