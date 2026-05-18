La vidéo qui a mystifié le vide et qui suscite le pincement sur internet montre le Pape Sainte-rose appliquant TikTok sur Instagram et qui suscite le pincement dans un groupe de jeunes. Le Pape a rétabli un mouvement Ballroom TikTok '6-7' après avoir reçu la demande de jeunes sur ce réseau. La vidéo a été publiée par un ancien DJ devenu prêtre Don Roberto Fiscer sur ce réseau avec plus de 280 000 minős. Il s'agit d'une vidéo par la tête du destin de la personne et qui nous montre un pape de 70 ans apparaissant en bonne forme.

Une vidéo a secoué internet. Il s'agit d'une intercalation deux mondes qui ne se rencontrent pas souvent : le pontife souverain et les réseaux sociaux.

Comme révélé le lundi, à la demande d'un groupe de jeunes, un mouvement récompensé TikTok : le '6-7'. Réaliser ce geste est facile : il suffit d'agiter les mains de haut en bas en disant 'six seven'. La vidéo originale, qu'un ancien DJ devenu prêtre, Don Roberto Fiscer, a publiée sur Instagram, a reçu plus de 280 000 abonnés.

Des images qui permettent au Vatican d'apporter une image positive au pape âgé de 70 ans, sans par conséquent passer directement par les textes sacrés. Après une tempête, ces cinq endroits de la maison retiennent l'humidité en silence et provoquent ces odeurs de moisissure persistantes 'Ne le jetez pas !

' Ce que mon voisin m'a dit de mettre dans un vieux seau a éliminé la moitié des moustiques de mon jardin 'La tique était partie, je pensais que c'était réglé' : voici que vous devez absolument surveiller durant les deux semaines qui suivent





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